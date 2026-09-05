Erinnerungen an den Bund
„Körperlich und emotional an seine Grenzen gebracht“
Mit der neuen Wehrpflicht light sollen demnächst wieder junge Männer zur Grundausbildung in den Kasernen anrücken. Was erwartet
Mit der neuen Wehrpflicht light sollen demnächst wieder junge Männer zur Grundausbildung in den Kasernen anrücken. Was erwartet die Rekruten? Wir haben unsere Leser aufgerufen, von ihren Erfahrungen bei der Bundeswehr zu berichten. Und die Resonanz war groß.
Axel Heimken/dpa

Tausende junge Männer sollen bald wieder zum freiwilligen Wehrdienst in die Kasernen antreten. Das Interesse scheint gering. Auch früher sind viele Rekruten mit einem beklemmenden Gefühl eingerückt. Unsere Leser erinnern sich an ihre Zeit beim Bund. 

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Der Umgangston bei der Truppe ist rau. Das merken die jungen Rekruten schon an ihrem ersten Tag beim Bund. Auch wenn sie zunächst noch in Zivilklamotten einrücken. „Wir waren noch nicht eingekleidet, da mussten wir schon auf dem Kasernenhof antreten“, erinnert sich Uli Klöppel aus Nastätten (Rhein-Lahn-Kreis) an den Auftakt seiner Grundausbildung.
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