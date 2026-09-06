VR-Kaiserfestival
Oerding kommt, singt und plaudert
Beim dritten Abend des VR-Kaiserfestivals mit Johannes Oerding passte alles: Wetter, Kulisse, Künstler und Publikum.
Beim dritten Abend des VR-Kaiserfestivals mit Johannes Oerding passte alles: Wetter, Kulisse, Künstler und Publikum.
Jörg Niebergall

Große Hits, leise Geschichten und ein spontanes Duett: Johannes Oerding begeistert beim VR-Kaiserfestival in Koblenz mehr als 5000 Fans. Bei seiner Premiere am Deutschen Eck stimmt auch der Draht zum Publikum.

Lesezeit 2 Minuten
Manchmal braucht es gar nicht viel für einen richtig guten Konzertabend: einen bestens aufgelegten Künstler, mehr als 5000 feierfreudige Menschen, eine starke Band und nach dem verregneten Freitagabend beim ausverkauften Auftritt von Mark Forster endlich wieder einen Wettergott mit Musikgeschmack.
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