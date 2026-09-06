Große Hits, leise Geschichten und ein spontanes Duett: Johannes Oerding begeistert beim VR-Kaiserfestival in Koblenz mehr als 5000 Fans. Bei seiner Premiere am Deutschen Eck stimmt auch der Draht zum Publikum.
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Manchmal braucht es gar nicht viel für einen richtig guten Konzertabend: einen bestens aufgelegten Künstler, mehr als 5000 feierfreudige Menschen, eine starke Band und nach dem verregneten Freitagabend beim ausverkauften Auftritt von Mark Forster endlich wieder einen Wettergott mit Musikgeschmack.