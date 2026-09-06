Neue Theatersaison
Vorfreude auf Koblenzer Spielzeit mit Gegenwind
Sieht aus wie ein "normales" Theater, klingt aber bei Wind und Wetter etwas anders: Das Theaterzelt auf der Koblenzer Festung Eh
Sieht aus wie ein "normales" Theater, klingt aber bei Wind und Wetter etwas anders: Das Theaterzelt auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein, noch für eine halbe Spielzeit Interimsspielstätte.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Das Große Haus muss noch warten, die Kunst legt schon los: Bei der Koblenzer „Kostprobe“ treffen klangsatte Opernszenen auf Puppenspiel und einen tanzenden Ballettdirektor. Markus Dietze liefert Witz und Widerworte.

Lesezeit 4 Minuten
Für die Vorzüge eines festen Theaterhauses wirbt bei der „Kostprobe“ zum Saisonstart in Koblenz am nachdrücklichsten das Wetter. Böen rütteln am Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein und lassen es in Gerüst und Bühnenaufbauten tüchtig knirschen, vom Kaiserfestival am Deutschen Eck werden dumpfe Bässe und Melodiefetzen herangeweht.
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