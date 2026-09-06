Gut versorgt in RLP
Neue Chancen für die Altersvorsorge – aber mit Bedacht 
Die gesetzliche Rente reicht nicht aus, um im Alter gut versorgt zu sein, private Vorsorge ist geboten. 2027 kommt ein neues sta
Die gesetzliche Rente reicht nicht aus, um im Alter gut versorgt zu sein, private Vorsorge ist geboten. 2027 kommt ein neues staatlich gefördertes Vorsorgemodell auf den Markt, das die Riester-Rente ablöst. Es birgt viele Chancen, urteilte der Koblenzer Sparkassen-Chef Jörg Perscheid.
Fernando Gutierrez-Juarez. picture alliance/dpa

Die Riester-Rente wird 2027 von einem neuen Depot-Modell für die private Altersvorsorge abgelöst. Der Koblenzer Sparkassen-Chef Jörg Perscheid begrüßt diese Reform, rät im Gastbeitrag aber dazu, nicht unbedacht in Produkte einzuzahlen. 

Lesezeit 4 Minuten
Die private Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem Neuanfang. Am 1. Januar 2027 tritt das Altersvorsorgereformgesetz in Kraft und löst die bisherige Riester-Rente durch ein modernes, staatlich gefördertes Vorsorgemodell ab. Ein wichtiger und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung, denn die Reform verspricht mehr Flexibilität und höhere Renditechancen am Kapitalmarkt.
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