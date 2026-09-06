Die Riester-Rente wird 2027 von einem neuen Depot-Modell für die private Altersvorsorge abgelöst. Der Koblenzer Sparkassen-Chef Jörg Perscheid begrüßt diese Reform, rät im Gastbeitrag aber dazu, nicht unbedacht in Produkte einzuzahlen.
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Die private Altersvorsorge in Deutschland steht vor einem Neuanfang. Am 1. Januar 2027 tritt das Altersvorsorgereformgesetz in Kraft und löst die bisherige Riester-Rente durch ein modernes, staatlich gefördertes Vorsorgemodell ab. Ein wichtiger und längst überfälliger Schritt in die richtige Richtung, denn die Reform verspricht mehr Flexibilität und höhere Renditechancen am Kapitalmarkt.