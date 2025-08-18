Einige Diebe scheinen einen neuen Weg gefunden zu haben, um an Metall zu kommen: Sie klauen Gullydeckeln von den Straßen. Das ist jetzt auch in Koblenz passiert.

Koblenz (dpa/lrs) – Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Montag sieben Gullydeckel von einer Straße in Koblenz geklaut. Das teilte die Polizei mit. Bereits am Sonntagabend seien in einem anderen Stadtteil mehrere Gullydeckel entwendet worden. Die Gefahrenstellen seien abgesichert worden, teilte die Polizei mit.

Seit Mai gab es bereits in Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) eine Serie von Diebstählen von Gullydeckeln. Mehr als 50 Gullydeckel verschwanden über mehrere Wochen hinweg, damals handelte es sich um die viereckigen Abdeckungen am Straßenrand. Mitte Juli wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Auch im aktuellen Fall in Koblenz sind viereckige Gullydeckel verschwunden.

Ein Polizeisprecher sagte damals, es sei denkbar, dass sie die Gullydeckel verkaufen wollen. Die Abdeckungen bestehen aus schwerem Metall und der Handel mit Altmetall könne durchaus lukrativ sein.