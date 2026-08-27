Der 1. FC Kaiserslautern setzt weiter auf Talente aus Frankreich und leiht den serbischen Angreifer Milos Lukovic aus. Was sich der Verein von ihm verspricht.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich erneut mit einem jungen Leihspieler aus der französischen Liga verstärkt. Der serbische Stürmer Milos Lukovic kommt vom Erstligisten Racing Straßburg in die Pfalz, wie der Club mitteilte. Mit dem 20 Jahre alten Junioren-Nationalspieler «gewinnen wir nochmal einen physisch kompakten Spieler für die Offensive hinzu, der sehr antrittsschnell und torgefährlich ist», sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Neuzugang. Am Mittwoch hatten die Pfälzer bereits den Mittelfeldspieler Mario Sauer vom französischen Erstligisten FC Toulouse ausgeliehen.