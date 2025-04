Beerdigungen ohne Sarg, die Totenasche in der Urne zu Hause im Wohnzimmerregal oder verstreut im Rhein? Die rheinland-pfälzische Landesregierung will das Bestattungsrecht liberaler gestalten. Die aus dem Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit stammende Novelle, so hieß es Ende 2024, sei vom Ministerrat gebilligt worden. Damit könnte die allgemeine Sargpflicht auf Friedhöfen wegfallen, eine Tuchbestattung ebenso zulässig werden wie eine Seebestattung der Asche in Flüssen. Gleichzeitig werde es unter Umständen möglich, die Totenasche außerhalb des Friedhofs zu verstreuen oder ohne Bestattungspflicht aufzubewahren. Die geplante Reform stößt nicht in allen Punkten auf Zustimmung von Kirchen und Bestattern. Außerdem steht infrage, was mit eh schon defizitären Friedhöfen geschieht, wenn immer weniger Menschen hier eine Grabstätte belegen möchten.

Minister Clemens Hoch (SPD) verkündete, dass Rheinland-Pfalz das „modernste Bestattungsrecht“ bekommen soll. Eine Weiterentwicklung des seit mehr als 40 Jahren bestehenden Gesetzes sei notwendig, da sich die Bedeutung der Themen Tod und Bestattung in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat, gleichzeitig der „Bedarf an alternativen Bestattungsformen“ gestiegen sei. Wenn die Änderungen im Landtag durchkommen, braucht es auf Friedhöfen keine Särge mehr – eine Tuchbestattung werde zulässig. Gleichzeitig könne es unter Umständen möglich sein, die Totenasche außerhalb des Friedhofs zu verstreuen oder ohne Bestattungspflicht aufzubewahren – etwa in der Urne im heimischen Wohnzimmerschrank.

i Bestattungen auf Waldfriedhöfen sind schon lange gängig und sehr gefragt. Welche weiteren Formen der Bestattung sollen in Rheinland-Pfalz eingeführt werden? Martin Schutt. picture alliance / dpa

Mit sogenannten Seebestattungen in einem der vier größten Flüsse im Land, also Rhein, Mosel, Lahn und Saar, will das Bundesland „eine Vorreiterrolle“ einnehmen und dem „Bestattungstourismus“ zum Beispiel in die Niederlande entgegenwirken. Auch die Weiterverarbeitung der Totenasche könnte erlaubt werden: Wie in der Schweiz käme dann die sogenannte Diamantbestattung infrage. Dabei wird aus einem Teil der Asche eines Verstorbenen in einem speziellen Verfahren ein „Diamant“ hergestellt (kein echter Diamant).

Weitere Kernpunkte der Novelle sind die Beerdigungen von Sternenkindern samt gemeinsamer Bestattung mit einem zeitnah verstorbenen Elternteil sowie die Möglichkeit, auf Antrag der Angehörigen ein dauerhaftes Ruherecht für Soldaten zu schaffen, die ihr Leben im Auslandeinsatz verloren haben. Für solche Bundeswehrehrengräber solle das Land zusätzlich die Kosten für Grabnutzung und Grabpflege übernehmen.

Ein weiterer „gewichtiger Teil der Gesetzesnovellierung“ sei das Leichenschauwesen. Vor allem Polizei- und Strafverfolgungsbehörden hinterfragten immer wieder kritisch die Qualität der Leichenschau, „weshalb es notwendig ist die verschiedenen Leichenuntersuchungsarten, deren Durchführung, die Todesbescheinigung und die damit verbundenen Rechte und Pflichten im Gesetz genauer zu regeln.“

i Seebestattungen (hier ein Foto aus der Nordsee) sollen auch in rheinland-pfälzischen Flüssen möglich werden. Ingo Wagner. picture alliance / Ingo Wagner/dpa

Noch ist die Diskussion über einzelne Teile des Reformvorhabens in vollen Gang. Der Bestatterverband Rheinland-Pfalz erkennt im Referentenentwurf zahlreiche Unklarheiten. So sieht man die vorgeschlagene Urnenaushändigung an bestimmte Personen zur privaten Aufbewahrung „ausgesprochen kritisch“, wie Geschäftsführer Christian Jäger auf Anfrage unserer Zeitung erklärt. Es sei zu befürchten, „dass diese Bestattungsalternative in den Entwurf aufgenommen worden ist, um die bisherige Bestattungs- und Friedhofspflicht für Totenasche aufzuheben“. Die Friedhofspflicht aber sei „ein prägendes Merkmal der deutschen Bestattungskultur“.

Für die generelle Friedhofspflicht spreche außerdem, dass der Friedhof ein neutraler und öffentlich zugänglicher Ort ist, an dem Familie und Freunde die verstorbene Person zu dem Zeitpunkt besuchen können, zu dem sie dies tun möchten, ohne erst bei einem Wohnungs- oder Garteninhaber um Erlaubnis fragen zu müssen. Sollte eine Urne im privaten Garten bestattet oder im Wohnzimmer stehen, stelle sich hingegen die Frage, ob und wie dann ein Besuchsrecht für Angehörige und Wegbegleiter der verstorbenen Person eingeräumt werden kann und muss. „Dies ist grundsätzlich als problembehaftet anzusehen.“

Bestatterverband wirbt für Friedhöfe als geschützte Orte des Gedenkens

Als größte Interessenvertretung für das Bestatterhandwerk in Rheinland-Pfalz habe der Verband mit den durch ihn vertretenen Bestatter-Innungen zurzeit 211 Mitgliedsunternehmen. Diese erlebten oft, so Christian Jäger, „wie wichtig Friedhöfe für Familien als würdige und geschützte Orte des Gedenkens sind. Friedhöfe bieten einen Raum, den Trauernde brauchen, um Abschied zu nehmen und Trost zu finden. Friedhöfe gewährleisten nicht nur die Pflege und den langfristigen Erhalt der Grabstätten, sondern haben auch kulturelle Bedeutung und spiegeln lokale Traditionen wider, was vielen Menschen wichtig ist.“ Der Referentenentwurf hingegen enthalte keine Regelungen, wie es sich mit Veräußerungen von Grundstücken verhält, auf denen zu einem früheren Zeitpunkt Aschen ausgebracht oder beigesetzt wurden.

Der Gesetzgeber müsse insbesondere beantworten, ob es Fristen gebe, in denen dann keine Veräußerung des Grundstücks erfolgen darf, und ob der Grundstückseigentümer uneingeschränkt Zutrittsverbote bei Bestattungen ausüben dürfe, zum Beispiel bei Streitigkeiten in der Familie.

Nach Meinung des Verbandes werden sich durch eine Gesetzesänderung jedoch keine besonderen Herausforderungen für die Bestatter ergeben: „Unsere Mitgliedsunternehmen sind erfahren darin, sich binnen kurzer Zeit auf neue Gegebenheiten einzustellen und werden dies im Sinne der Hinterbliebenen auch bei neuen Bestattungsarten und -formen schnell umsetzen können.“ Denkbar wären ja zum Beispiel künftig Dienstleistungen bei Trauerfeiern und Bestattungen in Privatgärten oder an Flüssen. Grundsätzlich stehe man jeder Modernisierung offen gegenüber, heißt es vom Verband, der sich zugleich für eine „verpflichtende Aufnahme einer Qualifikation von Bestatterinnen und Bestattern in das neue Bestattungsgesetz“ ausspricht.

„Als Gesellschaft müssen wir abwägen, wie viel individuelle Wahl möglich und wie viel gemeinsame Verbindlichkeit nötig ist, um würdig mit unseren Toten und unserer Trauer umzugehen.“

Caroline Schröder, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN)

Die Reform sollte nicht übers Knie gebrochen, sondern „mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung“ diskutiert werden, erklärt Caroline Schröder, Pressesprecherin der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN) auf Anfrage unserer Zeitung. „Als Gesellschaft müssen wir abwägen, wie viel individuelle Wahl möglich und wie viel gemeinsame Verbindlichkeit nötig ist, um würdig mit unseren Toten und unserer Trauer umzugehen.“ Man begrüße aber, dass der Reformentwurf das Bedürfnis nach vielfältigeren Formen der Bestattung ernst nimmt und zum Beispiel die Tuchbestattung als normale Form der Bestattungspraxis mit aufgenommen werden soll.

Gleichzeitig aber könnte diese geplante Reform „zu einer Privatisierung und damit möglicherweise einer Kommerzialisierung von Friedhöfen führen, was wir skeptisch sehen“, sagt Schröder. „Wer sich wie bestatten lässt, sollte keine Frage des Einkommens sein.“ Dadurch, dass die Asche laut Gesetzesnovelle von Hinterbliebenen von Privatpersonen aufbewahrt werden darf, hätte unter Umständen nicht jeder, der trauern will, Zugang zum Ort der Trauer. Außerdem, so die EKHN, sei in dem Entwurf nicht geregelt, was mit der Asche passiert, wenn jemand sie nicht mehr bei sich aufbewahren will oder kann – sei es, weil derjenige selbst erkrankt oder verstirbt. „In dem Fall würde die Asche eines Toten unter Umständen im Hausmüll landen. Das ist unserer Ansicht nach unwürdig. Deshalb plädieren wir dafür, dass die Frage nach dem Umgang mit Urnen und ihrer Zugänglichkeit im privaten Raum dringend geklärt wird.“

Wie die Vertreter der evangelischen Kirche ist auch das Bistum Trier über das Katholische Büro Mainz in die Diskussion über die rheinland-pfälzische Bestattungsreform eingebunden. Judith Rupp, Pressesprecherin des Bischöflichen Generalvikariats Trier, beantwortet unsere Fragen so: Die katholische Kirche sehe es als eine ihrer wichtigen Aufgaben an, an einer Bestattungskultur mitzuwirken, die nicht nur den eigenen Mitgliedern dient, sondern für alle „einen menschenwürdigen und hilfreichen Rahmen“ darstellt. Deshalb begrüße man etwa die Maßgabe, dass nicht nur Einwohner einer Gemeinde, sondern auch deren nahe Angehörige auf Gemeindefriedhöfen zur Bestattung zuzulassen sind. Dies trage „der höheren biografischen Mobilität im Familienverbund Rechnung“. Auch die Aufnahme der Tuchbestattung als Zeichen des Respekts vor den Riten von Religionsgemeinschaften sieht man in Trier positiv. Und: „Wir begrüßen alle Änderungen im Kontext der Bestattung von Sternenkindern. Das sind gute Weiterentwicklungen der Bestattungskultur.“

Die Aufhebung des Friedhofszwangs stelle jedoch „einen erheblichen Eingriff in die gewachsene Bestattungskultur“ dar, so Judith Rupp. „Diese neuen Formen lassen grundlegende Aspekte des gewachsenen Totengedenkens vermissen; insbesondere den beständigen, gut zugänglichen Ort für individuelles und gemeinsames Totengedenken, das Anbringen des Namens als Symbol für die verstorbene Person mit ihrer Biografie und Würde sowie die Kennzeichnung der Grabstelle mit einem christlichen Hoffnungszeichen als Anknüpfungspunkt für das Gedenken und gelebte Verbundenheit im Glauben über den Tod hinaus. Diese Aspekte sind nicht nur christlich motiviert, sondern vielfach auch trauerpsychologisch bedeutsam.“

i Für Seebestattungen gibt es spezielle Urnen aus ungebranntem Ton. Ulrich Perrey. picture alliance/dpa

Die Privatisierung der Bestattungskultur entziehe aus Sicht der katholischen Kirche im Bistum Trier allerdings die Verstorbenen „der öffentlichen Wahrnehmbarkeit und entsprechend auch einem Anstoß zum Gedenken. Werden die sterblichen Überreste in private Hände übergeben, führt das zu einer noch stärkeren Privatisierung der Trauer und zu einer rein privaten Verantwortung für die sterblichen Überreste.“ Was mit der Totenasche geschieht, werde dadurch jeder öffentlichen Kontrolle und Regelung entzogen.

Unklar sei auch, welche Folgen diese Form für den persönlichen Trauerprozess hat oder was mit der Urne geschieht, wenn die Aufbewahrung nicht mehr gewünscht ist, weil sich die private Situation verändert. „Im Interesse einer Bestattungskultur, die allen Menschen Wert und Würde zuerkennt und diese sichtbar macht, melden wir gegenüber einer solchen Entwicklung ernsthafte Bedenken an“, so das Vikariat.

Sorgen macht man sich in Trier auch darüber, dass die neuen Formen der Bestattung Auswirkungen auf die Finanzierung kommunaler Friedhöfe haben könnten. Vermutlich würden Bestattungen dort teurer werden, da die Friedhöfe bei geringerer Belegung dennoch unterhalten und kostendeckend geführt werden müssen. Ferner sei der Blick darauf zu lenken, dass Menschen mit fehlenden finanziellen Mitteln „schon rein aus ökonomischem Zwang“ zu günstigeren Bestattungsformen wie etwa das Verstreuen der Asche greifen, ohne dass sie dies eigentlich wünschen. „Das betrifft die Frage einer namentlich vorhandenen Grabstelle ebenso wie die Frage, ob eine Feier zur Verabschiedung anlässlich der Beisetzung stattfindet oder nicht.“

Leiter des Koblenzer Bestattungswesens stellt die Frage nach den Kosten

Heute schon sind viele Friedhöfe aufgrund ihrer Tradition vorhanden, aber nicht wirtschaftlich, sodass sie als Gesellschaftsgut auch über Steuern mitfinanziert werden müssen, berichtet Andreas Drechsler, Werkleiter des Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen in Koblenz. Der Eigenbetrieb berücksichtige die Kostensituation der Friedhöfe, mit der auch in Zukunft gerechnet werden muss und richte seine Planung so aus, „dass die Belegungsflächen sich in ein Zentrum der historischen Kernflächen zurückentwickeln, um Unterhaltungskosten und Investitionen einzusparen“. Die alten Friedhofsstrukturen hinterlassen oft lückige Belegungen in den Grabfeldern, was zu großflächigen Friedhöfen führt, ohne dass damit entsprechende Einnahmen erwirtschaftet werden können. Ziel müsse es sein, die Friedhöfe kompakter zu machen.

Neben den Kosten für Wege, Wasserleitungen, Bankplätze et cetera kommen in den nächsten Jahren weitere Kosten auf die Friedhöfe zu, wie zum Beispiel die Sanierung von Trauerhallen. Mit Blick auf die geplanten Gesetzesänderungen könne sich die finanzielle Lage verschlechtern, müsse es aber nicht zwangsläufig, erklärt Drechsler. Die Stadt Koblenz biete in allen Kostenkategorien Bestattungsangebote an, sodass, unabhängig von der Gesetzeslage, jeder eine Bestattung finanzieren könne. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle nur noch die Urnen in Flüssen oder zu Hause verbringen wollen, sei unwahrscheinlich.

Es bleibe abzuwarten, „welche tatsächlichen Verluste finanzieller Art auf uns zukommen. Auch ist denkbar, dass Urnen künftig nur eine bestimmte Zeit im Kreise der Angehörigen verweilen, vielleicht ein oder zwei Jahre, bis sie dann später doch auf einem Friedhof beigesetzt werden“, so Andreas Drechsler. „Alles dies wissen wir noch nicht und sehen auch eine Chance für unsere Friedhöfe bei anderen Entwicklungen. Zum Beispiel werden wir in naher Zukunft und mit gelungener Integration auch andersgläubigen Menschen Grabangebote machen müssen. (…) Auch diese neue Nutzung kann zu einem Ausgleich führen und stellt ebenso eine Chance dar, Friedhöfe zu erhalten.“ Die Schließung von Friedhöfen könne bei einem so sensiblen Thema nur durch die Gesellschaft selbst bewegt werden. Eine Verwaltung oder die Politik könne dies nicht tun, ohne dass es zu großer Betroffenheit bei Bürgerinnen und Bürgern führt.

Gesetz soll schon im Sommer kommen

Der Entwurf zur Reform des Bestattungsgesetzes befindet sich nach Angaben des Ministeriums aktuell in der rechtsförmlichen Prüfung. Danach erfolgt der Beschluss durch den Ministerrat. Das anschließende parlamentarische Verfahren mit der 1. und 2. Lesung im Landtag soll rund um die Sommerpause abgeschlossen sein und das neue Bestattungsrecht somit noch im Sommer in Kraft treten. ms