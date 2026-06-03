Scheiden Minister aus dem Amt aus, erhalten sie bis zu drei Jahre Geld für den Übergang. Das sorgte für Ärger. Der Landtag änderte das Gesetz. Aber die alte Regel gilt noch.
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In Rheinland-Pfalz erhalten Spitzenpolitiker Geld vom Staat, wenn sie aus dem Amt ausscheiden. Das sogenannte Übergangsgeld soll die Unabhängigkeit der Politikerinnen und Politiker sichern und den Wiedereinstieg ins „normale“ Berufsleben erleichtern. Dabei spielt keine Rolle, ob die Minister zurückgetreten sind oder entlassen wurden.