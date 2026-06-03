Schluss mit Riesenrad-Romantik
Ein Heiratsantrag mit Aussicht bei Rock am Ring
Laura Preuß und Alex Preuß verbinden einen besonderen Moment mit dem Riesenrad bei Rock am Ring: Dort haben sie sich im Jahr 201
Laura Preuß und Alex Preuß verbinden einen besonderen Moment mit dem Riesenrad bei Rock am Ring: Dort haben sie sich im Jahr 2019 verlobt. Mittlerweile sind sie verheiratet. In diesem Jahr besuchen die beiden das Musikfestival wieder. Der Erinnerung wegen eine Runde Riesenrad fahren, das geht nicht mehr. Rock am Ring findet ohne das Fahrgeschäft statt.
Alex Preuß

Das Riesenrad bei Rock am Ring ist weg. Damit verschwindet der Ort, mit dem ein Ringrocker einen besonderen Moment verbindet. Hoch oben in einer der Gondeln macht er seiner Frau vor sieben Jahren einen Antrag – mit dem ein oder anderen Hindernis.

Lesezeit 3 Minuten
Das Riesenrad leuchtet. Die Gondeln drehen ihre Runden. Unten dröhnt die Rockmusik. Fans grölen zum Lied ihrer Lieblingsband. Hoch oben über dem Nürburgring steht für zwei Festivalbesucher in einer der Gondeln die Welt in diesem Moment still: Aus einer Riesenradfahrt wird ein Heiratsantrag.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzRock am Ring

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