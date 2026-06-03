Das Riesenrad bei Rock am Ring ist weg. Damit verschwindet der Ort, mit dem ein Ringrocker einen besonderen Moment verbindet. Hoch oben in einer der Gondeln macht er seiner Frau vor sieben Jahren einen Antrag – mit dem ein oder anderen Hindernis.
Lesezeit 3 Minuten
Das Riesenrad leuchtet. Die Gondeln drehen ihre Runden. Unten dröhnt die Rockmusik. Fans grölen zum Lied ihrer Lieblingsband. Hoch oben über dem Nürburgring steht für zwei Festivalbesucher in einer der Gondeln die Welt in diesem Moment still: Aus einer Riesenradfahrt wird ein Heiratsantrag.