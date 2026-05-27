Mit 74 Messerstichen getötet Wie viel Schmerzensgeld steht Luises Familie zu? Johannes Mario Löhr 27.05.2026, 15:00 Uhr

i Polizisten suchen im März 2023 in der Nähe des Fundorts des getöteten Mädchens nach weiteren Hinweisen. Roberto Pfeil/dpa

Zwei Mädchen töten im März 2023 die kleine Luise aus Freudenberg mit 74 Messerstichen. Weil die geständigen Täterinnen noch Kinder sind, kann Justitia sie strafrechtlich nicht belangen. Doch ein Zivilverfahren kommt in Koblenz wohl nun zu einem Ende.

2023 wurde die zwölfjährige Luise aus Freudenberg von zwei Freundinnen brutal mit 74 Messerstichen getötet. Weil die Mädchen zum Tatzeitpunkt selbst noch unter 14 Jahre und somit strafunmündig sind, kann Justitia sie strafrechtlich nicht belangen. Dieser unfassbare Fall sorgte 2023 bundesweit für tiefe Betroffenheit, löste ein massives Medienecho aus – und hatte auch eine Debatte über die mögliche Senkung der Strafmündigkeitsgrenze entfacht.







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