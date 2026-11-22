Forschende haben ausgerechnet, wie viel ein Quadratmeter Wohnfläche kostet - und zwar in Arbeitszeit. Je nach Region zeigen sich deutliche Unterschiede.

Mainz (dpa/lrs) – Für ihre Miete müssen die Menschen in vielen Landkreisen in Rheinland-Pfalz im Schnitt weniger Zeit auf der Arbeit verbringen als noch vor gut 20 Jahren. Das haben Forschende von Ifo Dresden und dem Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) errechnet. Ihre Ergebnisse zeigen, wie lang man im Monat arbeiten muss, um die Miete für einen Quadratmeter Wohnfläche aufzubringen.

Etwa 23 Minuten und 38 Sekunden waren es 2024 im Durchschnitt der berücksichtigten Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz. Dagegen war die durchschnittliche Arbeitszeit pro Quadratmeter 2004 noch rund 50 Sekunden länger. Hochgerechnet auf eine Wohnung mit einer Größe von 70 Quadratmetern macht das immerhin fast eine Stunde aus.

Wo am wenigsten gearbeitet werden muss

Besonders kurz arbeiten müssen demnach die Menschen in den Landkreisen Kusel und Altenkirchen, wenn es nach den Ergebnissen der Forschenden geht. Im Landkreis Kusel reichten 2024 rund 17,5 Minuten für einen Quadratmeter Wohnfläche. Dort gab es zugleich auch die größte Veränderung: Fast fünf Minuten weniger Zeit kostete der Quadratmeter dort im Vergleich zum Jahr 2004. Im Landkreis Altenkirchen lässt sich die Miete für einen Quadratmeter in fast 18 Minuten decken, was ebenfalls über vier Minuten weniger sind als zuvor.

Dagegen sieht der Trend in Trier und in Mainz genau umgekehrt aus, wie aus den Berechnungen hervorgeht. Fast 33 Minuten Arbeitszeit sind dort pro Quadratmeter nötig, in Mainz ein paar Sekunden weniger als in Trier. Obendrein muss die Menschen dort dafür auch noch länger arbeiten als noch 2004: in Trier über sechs Minuten mehr pro Quadratmeter, in Mainz über drei Minuten mehr.

Und die Kaufpreise?

Die Forschenden haben neben Mieten auch die Kaufpreise für Eigentumswohnungen untersucht. Das Ergebnis: Um sich einen Quadratmeter leisten zu können, mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz 2024 im Schnitt der Kreise und Städte über 6.000 Minuten arbeiten. Das ist etwas länger als noch 2004 – allerdings nur um rund sechs Minuten.

Auch bei den Eigentumswohnungen musste in Trier für einen Quadratmeter zuletzt besonders lang geschuftet werden: über 9.000 Minuten – rund 2.800 Minuten mehr als 2004. Dagegen hat sich die nötige Arbeitszeit im Landkreis Kusel im selben Zeitraum beinahe halbiert: von rund 6.000 auf unter 3.400 Minuten pro Quadratmeter.

Keine Daten für sieben Städte

Basis der Berechnungen waren Miet- und Kaufpreise aus einem Informationssystem der zur Scout24 Gruppe gehörenden Bulwiengesa. Bei Mieten wurden Wiedervermietungswerte für Wohnungen angesetzt, beim Kauf Wiederverkaufswerte für Wohnungen. Bei den Löhnen errechneten die Wissenschaftler Nettowerte. Basis war dabei eine unverheiratete Person ohne Kinder.

In Rheinland-Pfalz waren für insgesamt sieben der kreisfreien Städte keine Daten verfügbar: Frankenthal, Landau, Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrücken.