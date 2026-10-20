Interview mit einer Mediatorin Wie versöhnt man Windkraftgegner und Gemeinden in RLP? Michael Illjes 20.10.2026, 06:00 Uhr

i Viel Wirbel gibt es in Rheinland-Pfalz um die hohen Türme, nicht selten kommt es zum Streit. Kristina Oldenburg, Windkraftmediatorin, ist das gewohnt. Während ihrer Arbeit spricht sie mit allen Seiten, um sich zunächst einen besseren Überblick zu verschaffen (Symbolfoto). Fredrik von Erichsen/dpa. picture alliance / dpa

Wenn Windräder im eigenen Ort geplant werden, sind die Fronten zwischen Anwohnern und Gemeinde oft verhärtet. Kristina Oldenburg versucht, in Rheinland-Pfalz zu vermitteln. Wie die Windkraftmediatorin die Streithähne wieder an einen Tisch bringt.

Rheinland-Pfalz. Mit der Akzeptanz ist es so eine Sache. Laut einer vom Land Rheinland-Pfalz in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023 befürworten neun von zehn Befragten den Ausbau von Windkraft. Viele halten die hohen Türme für unverzichtbar.







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