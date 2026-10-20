Wenn Windräder im eigenen Ort geplant werden, sind die Fronten zwischen Anwohnern und Gemeinde oft verhärtet. Kristina Oldenburg versucht, in Rheinland-Pfalz zu vermitteln. Wie die Windkraftmediatorin die Streithähne wieder an einen Tisch bringt.
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Rheinland-Pfalz. Mit der Akzeptanz ist es so eine Sache. Laut einer vom Land Rheinland-Pfalz in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2023 befürworten neun von zehn Befragten den Ausbau von Windkraft. Viele halten die hohen Türme für unverzichtbar.