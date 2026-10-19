Wer über die Landarztquote Medizin studiert, muss danach zehn Jahre auf dem Dorf arbeiten. Bei Vertragsbruch drohen hohe Strafen. Ein Gericht in NRW hat diese nun erstmals bestätigt. Wie ist die Lage in Rheinland-Pfalz?
Lesezeit 2 Minuten
Ein Medizinstudium ohne Einser-Abitur – das verspricht die Landarztquote in Rheinland-Pfalz. Seit 2020 können sich Abiturientinnen und Abiturienten auf einen der 27 jährlich ausgeschriebenen Plätze bewerben. Erhalten sie einen Zuschlag, verpflichten sie sich im Gegenzug, nach dem Studium zehn Jahre auf dem Land zu arbeiten.