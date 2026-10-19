75 Jahre GdP: Eine starke Stimme bleibt unverzichtbar
Welchen Stellenwert hat die Innere Sicherheit tatsächlich in RLP? Und werden die notwendigen Mittel für eine zukunftsfähige Polizei bereitgestellt? Für GdP-Landesvorsitzende Aline Raber sind das zentrale Fragen, wie sie in ihrem Gastbeitrag schreibt.
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75 Jahre Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz stehen für gelebte Solidarität, beharrliche Interessenvertretung und die Überzeugung, dass eine starke Polizei und eine starke Demokratie zusammengehören. Was 1951 mit 44 Mitgliedern in der ersten Kreisgruppe im Kreis Altenkirchen begann, ist heute eine Gemeinschaft mit rund 10.