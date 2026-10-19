Gastbeitrag zum Jubiläum 75 Jahre GdP: Eine starke Stimme bleibt unverzichtbar 19.10.2026, 09:18 Uhr

i Hat Rheinland-Pfalz genug Polizistinnen und Polizisten? Und finden diese in ihren Dienststellen Bedingungen vor, die es ihnen ermöglichen, ihre wichtige Arbeit zu erledigen? Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich für diese und weitere Themen stark. Jetzt feiert der Landesverband sein 75-jähriges Bestehen (Archivbild). Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Welchen Stellenwert hat die Innere Sicherheit tatsächlich in RLP? Und werden die notwendigen Mittel für eine zukunftsfähige Polizei bereitgestellt? Für GdP-Landesvorsitzende Aline Raber sind das zentrale Fragen, wie sie in ihrem Gastbeitrag schreibt.

75 Jahre Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz stehen für gelebte Solidarität, beharrliche Interessenvertretung und die Überzeugung, dass eine starke Polizei und eine starke Demokratie zusammengehören. Was 1951 mit 44 Mitgliedern in der ersten Kreisgruppe im Kreis Altenkirchen begann, ist heute eine Gemeinschaft mit rund 10.







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