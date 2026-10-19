SPD-Führungsposten in RLP
Erste Entscheidung über Schweitzer-Nachfolge gefallen
Wegen des Wechsels von Alexander Schweitzer (Bildmitte) nach Berlin benötigt die SPD-Landtagsfraktion einen neuen Vorsitzenden o
Wegen des Wechsels von Alexander Schweitzer (Bildmitte) nach Berlin benötigt die SPD-Landtagsfraktion einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Der Trierer Sven Teuber (rechts) wurde gehandelt, wird es aber nicht. Er bleibt Kommunalminister und damit Kabinettsmitglied – genauso wie Finanzministerin Doris Ahnen (links) und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2. von rechts).
Harald Tittel/dpa

SPD-Spitzenmann Alexander Schweitzer wechselte vergangene Woche als Bundesarbeitsminister nach Berlin. Bei der Frage nach der Nachfolge fiel ein Name immer wieder. Doch der Favorit aus Trier winkt nun ab.

Lesezeit 2 Minuten
Noch ist er nicht offiziell von seinem Posten zurückgetreten. Seit vergangener Woche Montag ist aber klar: Alexander Schweitzer wird nicht Fraktionsvorsitzender der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag bleiben. Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) folgte Schweitzer dem Ruf als ihr Nachfolger nach Berlin.
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