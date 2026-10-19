SPD-Spitzenmann Alexander Schweitzer wechselte vergangene Woche als Bundesarbeitsminister nach Berlin. Bei der Frage nach der Nachfolge fiel ein Name immer wieder. Doch der Favorit aus Trier winkt nun ab.
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Noch ist er nicht offiziell von seinem Posten zurückgetreten. Seit vergangener Woche Montag ist aber klar: Alexander Schweitzer wird nicht Fraktionsvorsitzender der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag bleiben. Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) folgte Schweitzer dem Ruf als ihr Nachfolger nach Berlin.