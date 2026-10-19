SPD-Führungsposten in RLP Erste Entscheidung über Schweitzer-Nachfolge gefallen Sebastian Stein 19.10.2026, 14:00 Uhr

i Wegen des Wechsels von Alexander Schweitzer (Bildmitte) nach Berlin benötigt die SPD-Landtagsfraktion einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende. Der Trierer Sven Teuber (rechts) wurde gehandelt, wird es aber nicht. Er bleibt Kommunalminister und damit Kabinettsmitglied – genauso wie Finanzministerin Doris Ahnen (links) und Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2. von rechts). Harald Tittel/dpa

SPD-Spitzenmann Alexander Schweitzer wechselte vergangene Woche als Bundesarbeitsminister nach Berlin. Bei der Frage nach der Nachfolge fiel ein Name immer wieder. Doch der Favorit aus Trier winkt nun ab.

Noch ist er nicht offiziell von seinem Posten zurückgetreten. Seit vergangener Woche Montag ist aber klar: Alexander Schweitzer wird nicht Fraktionsvorsitzender der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag bleiben. Nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) folgte Schweitzer dem Ruf als ihr Nachfolger nach Berlin.







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