Kritik an Zuckersteuer Safthersteller in RLP: „Wir halten davon gar nichts“ Bastian Hauck

Hannah Klein Özdemir 19.10.2026, 16:00 Uhr

i Teurer könnten künftig auch Fruchtsäfte werden: Die Bundesregierung plant eine Steuer für zuckerhaltige Getränke. Warum ein Safthersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz nun Kritik übt (Symbolfoto). Patrick Pleul/dpa

Cola, Limo, Eistee, aber auch Fruchtsäfte könnten künftig teurer werden. Die Bundesregierung plant eine Zuckersteuer. Die neue Regelung stößt auf Kritik – so auch bei einem Safthersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz.

Limos, Cola, Eistee: Das alles soll im kommenden Jahr mit der geplanten Zuckersteuer teurer werden. Auch Fruchtsäfte sollen mehr kosten, zumindest dann, wenn ihnen zusätzlich Zucker zugesetzt ist. Reine Säfte mit ausschließlich natürlichem Fruchtzucker sind von der geplanten Zuckersteuer ausgeschlossen.







Artikel teilen

Artikel teilen