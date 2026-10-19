Cola, Limo, Eistee, aber auch Fruchtsäfte könnten künftig teurer werden. Die Bundesregierung plant eine Zuckersteuer. Die neue Regelung stößt auf Kritik – so auch bei einem Safthersteller im nördlichen Rheinland-Pfalz.
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Limos, Cola, Eistee: Das alles soll im kommenden Jahr mit der geplanten Zuckersteuer teurer werden. Auch Fruchtsäfte sollen mehr kosten, zumindest dann, wenn ihnen zusätzlich Zucker zugesetzt ist. Reine Säfte mit ausschließlich natürlichem Fruchtzucker sind von der geplanten Zuckersteuer ausgeschlossen.