Musik-Institut Koblenz
Heimspiel für Koblenzer Fagottisten
Der 1994 in Koblenz-Niederberg geborene Theo Plath ist seit 2019 Solo-Fagottist im hr-Sinfonieorchester und seit 2024 Professor
Der 1994 in Koblenz-Niederberg geborene Theo Plath ist seit 2019 Solo-Fagottist im hr-Sinfonieorchester und seit 2024 Professor für Fagott an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt.
Marco Borggreve

Es kann grummeln, singen und rasend schnell die Tonlagen wechseln: Theo Plath rückt das Fagott ins Rampenlicht. Am 23. Oktober tritt der gebürtige Koblenzer beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts auf. 

Lesezeit 3 Minuten
Wer im Orchester auffallen will, muss dafür nicht unbedingt in der ersten Reihe sitzen: Manchmal genügt ein einziger Ton aus den Tiefen des Holzbläsersatzes. Das Fagott kann brummen und grummeln, schmunzeln und schwatzen, es kann wunderbar melancholisch singen und mit erstaunlicher Beweglichkeit durch die Register flitzen.
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