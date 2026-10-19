Es kann grummeln, singen und rasend schnell die Tonlagen wechseln: Theo Plath rückt das Fagott ins Rampenlicht. Am 23. Oktober tritt der gebürtige Koblenzer beim zweiten Anrechtskonzert des Musik-Instituts auf.
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Wer im Orchester auffallen will, muss dafür nicht unbedingt in der ersten Reihe sitzen: Manchmal genügt ein einziger Ton aus den Tiefen des Holzbläsersatzes. Das Fagott kann brummen und grummeln, schmunzeln und schwatzen, es kann wunderbar melancholisch singen und mit erstaunlicher Beweglichkeit durch die Register flitzen.