Nach der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl war Dörte Schall die einzige SPD-Ministerin, die in der neuen Landesregierung keinen Posten mehr bekam. Nun ist klar: Die Zeit in Rheinland-Pfalz war nur ein kurzes Intermezzo, Schall geht zurück nach NRW.
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Die ehemalige rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialministerin Dörte Schall (SPD) wird neue Dezernentin der Stadt Gelsenkirchen. Das teilte die Stadt im Ruhrgebiet auf ihrer Internetseite mit. Demnach wählte der Stadtrat die Ex-Ministerin schon vor ein paar Tagen für acht Jahre zur neuen Beigeordneten.