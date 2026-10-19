Einst von Schweitzer geholt Ex-Arbeitsministerin Dörte Schall hat neuen Job in NRW Bastian Hauck 19.10.2026, 17:12 Uhr

i Der Rat der Stadt Gelsenkirchen wählte vor Kurzem Dörte Schall (rechts) für die Dauer von acht Jahren zur Beige­ordneten für den Vorstandsbereich Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration. Oberbürgermeisterin Andrea Henze überreichte Schall nach der Wahl Blumen. Gerd Kaemper/Stadt Gelsenkirchen. Stadt Gelsenkirchen - Gerd Kaemper

Nach der SPD-Niederlage bei der Landtagswahl war Dörte Schall die einzige SPD-Ministerin, die in der neuen Landesregierung keinen Posten mehr bekam. Nun ist klar: Die Zeit in Rheinland-Pfalz war nur ein kurzes Intermezzo, Schall geht zurück nach NRW.

Die ehemalige rheinland-pfälzische Arbeits- und Sozialministerin Dörte Schall (SPD) wird neue Dezernentin der Stadt Gelsenkirchen. Das teilte die Stadt im Ruhrgebiet auf ihrer Internetseite mit. Demnach wählte der Stadtrat die Ex-Ministerin schon vor ein paar Tagen für acht Jahre zur neuen Beigeordneten.







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