Ackermann meldet sich zu Wort Wie Trierer Bischof zum neuen Bestattungsrecht steht

i An einer Flussbestattung dürfen katholische Geistliche allenfalls als Zivilisten teilnehmen. Carsten Rehder/dpa

Asche in der Mosel, Urne im Wohnzimmer – Rheinland-Pfalz bricht beim Thema Bestattungen mit alten Tabus. Jetzt reagiert der Trierer Bischof: Wer sich so bestatten lässt, muss mit den Konsequenzen leben. ﻿

In Rheinland-Pfalz gilt seit Ende September ein neues Bestattungsgesetz. Danach darf die Urne mit der Asche Verstorbener nun auch in die Mosel gesenkt oder zu Hause in die Vitrine gestellt werden. Rheinland-Pfalz habe damit das „modernste Bestattungsrecht“ in Deutschland, erklärte Gesundheitsminister Clemens Hoch voller Stolz.







