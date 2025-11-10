Online-Vortrag der RZ: Experten informieren über elektronische Patientenakte
Experten informieren über elektronische Patientenakte
Die Reihe der kostenfreien Online-Vorträge der Rhein-Zeitung geht weiter: Am 25. November steht die elektronische Patientenakte im Fokus. Experten informieren und beantworten Fragen. So kann man sich anmelden.
Die elektronische Patientenakte gibt nach wie vor vielen Menschen Rätsel auf. Seit 1. Oktober wird sie verpflichtend genutzt – doch was bedeutet das genau für Patientinnen und Patienten? Welche Vorteile bietet die ePa? Viele Fragen sind offen. Bei einem kostenfreien Online-Vortrag unserer Zeitung werden viele dieser Fragen beantwortet werden – am Dienstag, 25.