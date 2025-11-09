Kündigungen in RLP befürchtet
Neuer Vertrag: Stehen Beleghebammen vor dem Aus?
Rheinland-Pfalz: Eine Hebamme hört die Herztöne eines Babys ab. Der Hebammen-Landesverband RLP befürchtet für Beleghebammen Gehaltseinbußen von 25 bis 30 Prozent - und eine drohende Kündigungswelle.
Uli Deck. dpa

Ein Vertrag, der vieles besser machen soll, steht in der Kritik. Hebammen sollen laut Schätzungen des Hebammen-Landesverbands in Zukunft Gehaltseinbußen von 25 bis 30 Prozent drohen. Unsere Zeitung berichtet über die zentralen Kritikpunkte.

Hebammen sind gerade deutschlandweit in Sorge. Es geht um einen neuen Vertrag, der möglicherweise eine Kündigungswelle nach sich zieht. Ein Szenario, was zumindest Juliane Müller, Vorsitzende des Hebammen-Landesverbands, befürchtet. Denn laut dem Verband sollen Beleg-Hebammen künftig 25 bis 30 Prozent weniger verdienen.

