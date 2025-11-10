„Jetzt reden wir“ – mit Schweitzer und Ebling

In den Kommunen in RLP gärt es. Viele Städte, Kreise und Gemeinden sehen sich kurz vor dem finanziellen Kollaps. Gestaltungsspielräume? Kaum noch vorhanden. Kritik richtet sich unter anderem gegen das Land. Jetzt wurden Forderungen übergeben.
Städten, Gemeinden und Landkreisen in Rheinland-Pfalz fehlt die Luft zum Atmen – präziser: Sie sehen sich in ihrem Handeln so festgezurrt, dass sie quasi keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr haben. An allen Ecken und Enden fehlt das Geld. Das zumindest ist die bittere Bestandsaufnahme, mit der Vertreter Hunderter Kommunen jetzt bei der Landesregierung vorstellig wurden.