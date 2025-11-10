Truppenübungsplatz Daaden „Alle waren froh, die Wildnis überlebt zu haben“ 10.11.2025, 13:40 Uhr

i Die Winter auf dem Truppenübungsplatz Stegskopf sind lang und hart. Auf Manövern mussten sich die Soldaten früher oft durch den hohen Schnee kämpfen. Später wurde das Lager als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Künftig könnte das Gelände wieder militärisch genutzt werden. Sascha Ditscher/Archiv

Wer früher am Stegskopf auf Manöver ging, durfte nicht zimperlich sein. Die Soldaten erwartete auf dem Truppenübungsplatz Null-Sterne-Komfort. Dafür lieferte Daaden jede Menge Anekdoten. Wir haben Zeitzeugen gesucht. Und die Resonanz ist enorm.

Kalt war es in Daaden. Eiskalt. Und das nicht nur im Winter. Den meisten Wehrpflichtigen und Soldaten, die sich auf unseren Aufruf als Zeitzeugen gemeldet haben, ist der Truppenübungsplatz am Stegskopf als Gefrierschrank in Erinnerung geblieben. Selbst kälteerprobte Westerwälder wie Oliver Hermann bekommen noch im Rückblick eine Gänsehaut.







Artikel teilen

Artikel teilen