„Alle waren froh, die Wildnis überlebt zu haben“

Wer früher am Stegskopf auf Manöver ging, durfte nicht zimperlich sein. Die Soldaten erwartete auf dem Truppenübungsplatz Null-Sterne-Komfort. Dafür lieferte Daaden jede Menge Anekdoten. Wir haben Zeitzeugen gesucht. Und die Resonanz ist enorm.
Lesezeit 5 Minuten
Kalt war es in Daaden. Eiskalt. Und das nicht nur im Winter. Den meisten Wehrpflichtigen und Soldaten, die sich auf unseren Aufruf als Zeitzeugen gemeldet haben, ist der Truppenübungsplatz am Stegskopf als Gefrierschrank in Erinnerung geblieben. Selbst kälteerprobte Westerwälder wie Oliver Hermann bekommen noch im Rückblick eine Gänsehaut.