Vom Mittelrhein an die Seine Theresa Lambrich liebt die Stadt der Liebe Patrick Kiefer 08.11.2025, 07:00 Uhr

Paris, Stadt der Liebe. Die Seine-Metropole hat eine universelle Anziehungskraft. Die spürte Theresa Lambrich aus Filsen schon sehr früh. Inzwischen lebt die ehemalige Loreley in der französischen Hauptstadt. Und genießt das „Savoir Vivre“.

Kennen Sie das Lied von der Loreley? Heinrich Heine? Sie wissen schon: goldener Kamm, betörender Gesang, tragischer Untergang. Theresa Lambrich aus dem Dorf Filsen (Rhein-Lahn-Kreis), Rheinkilometer 572, gegenüber von Boppard, hat die Loreley vor zehn Jahren verkörpert.







