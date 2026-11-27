Während Besucher über die Weihnachtsmärkte schlendern, laufen im Hintergrund umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen. Die Absicherung stellt Städte und Veranstalter auch vor finanzielle Herausforderungen.

Mainz (dpa/lrs) – Mit Beginn der Weihnachtsmarktsaison rücken die Sicherheitsvorkehrungen auf den Märkten wieder in den Fokus: Es wird ein erheblicher Sicherheitsaufwand betrieben, damit die vorweihnachtliche Stimmung ungetrübt genossen werden kann. Doch wie stuft das Innenministerium die Gefährdungslage ein? Und was planen die einzelnen Städte?

Wie das Innenministerium in Mainz mitteilte, besteht bundesweit weiterhin eine erhöhte abstrakte Gefährdung durch islamistischen Terrorismus und hybride Bedrohungen. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung von Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz gebe es derzeit aber nicht.

Die Märkte seien wegen ihrer hohen Besucherzahlen, ihrer häufig zentralen Lage und ihrer symbolischen Bedeutung besonders gefährdungsrelevant, hieß es vom Ministerium. Sie stünden für eine freie und offene Gesellschaft – und damit auch im Zielspektrum des islamistischen Terrorismus. Neben der islamistischen Bedrohung beeinflussten auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Entwicklungen im Nahen Osten die Sicherheitslage. Hinzu kämen hybride Bedrohungen wie Spionage, Sabotage, Falschmeldungen und Drohnenvorfälle im öffentlichen Raum.

Das Innenministerium betonte dennoch, dass es derzeit keinen Anlass gebe, auf den Besuch der Advents- und Weihnachtsmärkte zu verzichten.

Sperren, Kameras und zivile Polizeikräfte

Die Sicherheitskonzepte würden gemeinsam mit Kommunen und Veranstaltern entwickelt und regelmäßig überprüft. Zu den Maßnahmen gehörten je nach örtlicher Lage feste und mobile Sperren an Zufahrtswegen, Videotechnik an ausgewählten Orten sowie offene und verdeckte Polizeimaßnahmen. Die Polizei werde auch in diesem Jahr mit starken Kräften auf den Märkten und in deren Umfeld präsent sein.

Mainz: Sicherheitskosten sind erhebliche Belastung

Wie aufwendig die Absicherung ist, zeigt das Beispiel Mainz. Dort kommen sogenannte Truckblocs zum Einsatz, um Zufahrten zu sperren, wie die Stadt mitteilte. Allein deren Auf- und Abbau mit Kränen koste einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Sicherheitskosten seien eine erhebliche Belastung, sagte Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz.

Auch Videotechnik wird der Stadt zufolge eingesetzt. Neu sei die Möglichkeit, zunächst unscharfe Aufnahmen von Besucherströmen bei Bedarf scharf zu stellen, etwa zur Verfolgung von Straftaten. Ein festes Polizeiteam sowie uniformierte und zivile Streifen sollen für Sicherheit sorgen. Auch Ordnungsamt und Sicherheitsdienst sind eingebunden.

Ludwigshafen: 30 Prozent der Gesamtkosten für Sicherheitsaufwand

In Ludwigshafen machen die Sicherheitsmaßnahmen nach Angaben der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft inzwischen rund 30 Prozent der Gesamtkosten des Weihnachtsmarktes aus. Der Personalbedarf sei ähnlich hoch wie in den Vorjahren. Das Sicherheitskonzept werde jährlich mit den Behörden abgestimmt und bei Bedarf angepasst.

Worms: Sicherheitsmaßnahmen deutlich erhöht

In Worms lassen sich die Gesamtkosten nach Angaben der Stadt nur schwer beziffern, weil auch reguläre Kräfte der Verwaltung und der Polizei eingesetzt würden. Die Ausgaben der Stadtverwaltung für Sicherheitsmaßnahmen sänken in diesem Jahr. Grund sei, dass in den vergangenen Jahren bereits umfangreich Sperrmittel angeschafft worden seien und deshalb in diesem Jahr keine oder nur wenige zusätzliche Sperrmittel gekauft werden müssten. Die Sicherheitsmaßnahmen seien in den vergangenen Jahren deutlich erhöht worden.

Bingen: Mobile Fahrzeugsperren im Einsatz

In Bingen wurden an den drei Zufahrten zum Weihnachtsmarkt mobile Fahrzeugsperren aufgestellt, wie die Stadt mitteilte. Der kommunale Vollzugsdienst ist mit vier Mitarbeitenden im Einsatz. Die Stadt hat den Personalbedarf im Vergleich zum Vorjahr wegen der veränderten Größe der Veranstaltung leicht erhöht. Eine besondere Herausforderung sei es, die Maßnahmen mit dem Lieferverkehr, den Interessen der Anwohner und der Erreichbarkeit für Rettungskräfte in Einklang zu bringen.

Koblenz: Sicherheitskonzept vollständig überprüft

Auch in Koblenz stimmen sich Polizei, Stadt, Weihnachtsmarkt-Veranstalter und weitere Behörden jedes Jahr zur Sicherheit ab. Das Sicherheitskonzept werde vollständig überprüft und an aktuelle Anforderungen angepasst, teilte die Stadt mit. Aus taktischen Gründen mache sie allerdings keine konkreten Angaben zum Personaleinsatz und zu einzelnen Schutzmaßnahmen.

Gewerkschaft fordert mehr Personal

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz bewertet das grundlegende Sicherheitskonzept als bewährt. Herausforderungen seien vor allem große Menschenmengen auf engem Raum, zahlreiche Zugänge und zunehmender Alkoholkonsum, insbesondere in den Abendstunden. Zugleich müssten die Beamten neben der Absicherung der Märkte auch Straftaten wie Taschendiebstähle, Sachbeschädigungen und Körperverletzungen verfolgen sowie den regulären Dienst und weitere Einsatzlagen bewältigen.

Die GdP fordert deshalb jährlich 500 Neueinstellungen im Polizeivollzugsdienst sowie 75 zusätzliche Stellen für Tarifbeschäftigte, Verwaltungsbeamte und Spezialisten. Langfristig hält die Gewerkschaft 12.000 Vollzeitstellen im Polizeivollzugsdienst für notwendig.

Auch die Einhaltung der Waffen- und Messerverbote wird kontrolliert. Polizei und kommunale Ordnungsbehörden gingen dabei lageorientiert vor. Die GdP betonte, dass solche Kontrollen stichprobenartig erfolgten. Eine flächendeckende Kontrolle aller Besucher sei angesichts der verfügbaren Personalstärke nicht möglich.