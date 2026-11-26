Landtag gegen Corona-Ausschuss CDU-Fraktionschef Gensch geht AfD im Landtag hart an Bastian Hauck 26.11.2026, 13:52 Uhr

i Die AfD im rheinland-pfälzischen Landtag hat am Donnerstag erwartungsgemäß das Quorum für ihren Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Coronavirus-Krise verfehlt. Marijan Murat/dpa

Die oppositionelle AfD wollte die Anti-Pandemie-Maßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen. Dafür fehlen ihr allerdings, wie zu erwarten war, im Landtag die Stimmen. Im Parlament geht es temporär hoch her.

Die AfD-Landtagsfraktion ist im rheinland-pfälzischen Landtag mit ihrem Antrag, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) zur Corona-Pandemie einzusetzen, am Donnerstagmittag erwartungsgemäß gescheitert. Die größte Oppositionsfraktion hatte, trotz fehlender Aussicht auf Erfolg, an ihrem Antrag festgehalten.







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