Die oppositionelle AfD wollte die Anti-Pandemie-Maßnahmen des Landes Rheinland-Pfalz in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten lassen. Dafür fehlen ihr allerdings, wie zu erwarten war, im Landtag die Stimmen. Im Parlament geht es temporär hoch her.
Lesezeit 4 Minuten
Die AfD-Landtagsfraktion ist im rheinland-pfälzischen Landtag mit ihrem Antrag, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss (U-Ausschuss) zur Corona-Pandemie einzusetzen, am Donnerstagmittag erwartungsgemäß gescheitert. Die größte Oppositionsfraktion hatte, trotz fehlender Aussicht auf Erfolg, an ihrem Antrag festgehalten.