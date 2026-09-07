Je älter man wird, desto mehr rücken sie in den Vordergrund: die Vorsorgeuntersuchungen. Dabei können schon junge Menschen von den Extra-Leistungen der Krankenkasse profitieren. Doch wie sehen die aus? Wir haben bei AOK, Barmer und DAK nachgefragt.
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Von Krebsfrüherkennung über Schutzimpfungen bis hin zu Gesundheits-Check-ups: Vorsorge ist kein Thema, das nur Menschen ab 35 Jahren beschäftigt, wenn die ersten größeren Untersuchungen anstehen. Bereits in jungen Jahren profitieren Versicherte von den zusätzlichen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen.