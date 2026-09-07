Gut versorgt in RLP Krankenkassen: Was wird bei der Vorsorge alles bezahlt? Nina Legler 07.09.2026, 06:00 Uhr

i Eine der gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen ist das Hautkrebs-Screening ab 35 Jahren. Darüber hinaus bieten viele Krankenkassen zusätzliche Leistungen kostenfrei an. Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance / dpa

Je älter man wird, desto mehr rücken sie in den Vordergrund: die Vorsorgeuntersuchungen. Dabei können schon junge Menschen von den Extra-Leistungen der Krankenkasse profitieren. Doch wie sehen die aus? Wir haben bei AOK, Barmer und DAK nachgefragt.

Von Krebsfrüherkennung über Schutzimpfungen bis hin zu Gesundheits-Check-ups: Vorsorge ist kein Thema, das nur Menschen ab 35 Jahren beschäftigt, wenn die ersten größeren Untersuchungen anstehen. Bereits in jungen Jahren profitieren Versicherte von den zusätzlichen Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen.







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