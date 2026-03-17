Der Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Krieg zwischen Iran und Israel sowie den USA bewegt auch die Bürger in Rheinland-Pfalz. Es sind politisch bewegende Zeiten. Wie sicher ist in der Zeit eine Wahl? Das haben wir den LKA-Präsidenten gefragt.
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Der Countdown zur Landtagswahl am Sonntag läuft. Bürger haben nur noch wenige Tage Zeit, um eine Wahlentscheidung zu treffen. Die Parteien und Kandidaten haben ebenfalls nicht mehr allzu viel Zeit, die Wähler zu überzeugen. Trotz aller Unterschiede dürften alle auf einen Wahlkampfendspurt ohne einen schlimmen Zwischenfall und einen sicheren Wahlsonntag hoffen.