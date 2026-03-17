Terrorgefahr und Cyberattacken Wie sicher ist die Landtagswahl? LKA gibt Einschätzung Bastian Hauck 17.03.2026, 12:45 Uhr

i Mario Germano leitet als Präsident das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA). Wir haben ihn gefragt, wie sicher die rheinland-pfälzische Landtagswahl am 22. März in Zeiten globaler Krisen ist. Thomas Frey/dpa

Der Angriffskrieg gegen die Ukraine oder der Krieg zwischen Iran und Israel sowie den USA bewegt auch die Bürger in Rheinland-Pfalz. Es sind politisch bewegende Zeiten. Wie sicher ist in der Zeit eine Wahl? Das haben wir den LKA-Präsidenten gefragt.

Der Countdown zur Landtagswahl am Sonntag läuft. Bürger haben nur noch wenige Tage Zeit, um eine Wahlentscheidung zu treffen. Die Parteien und Kandidaten haben ebenfalls nicht mehr allzu viel Zeit, die Wähler zu überzeugen. Trotz aller Unterschiede dürften alle auf einen Wahlkampfendspurt ohne einen schlimmen Zwischenfall und einen sicheren Wahlsonntag hoffen.







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