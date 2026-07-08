Von der Schulbank zur Truppe Wie die Bundeswehr in Koblenz um Nachwuchs wirbt Dirk Eberz 08.07.2026, 06:00 Uhr

i Die Bundeswehr braucht dringend Nachwuchs. Die neue Wehrpflicht light läuft allerdings bisher nur recht schleppend an. Im Koblenzer Karriecenter in der Augusta-Kaserne können sich junge Menschen beraten lassen. Und wer mal in den Soldatenalltag reinschnuppern will, kann den Truppenübungsplatz schon mal probeweise bei Sommercamps erkunden. Axel Heimken/dpa

Früher kamen Rekruten per Einberufungsbescheid zur Truppe. Jetzt muss die Bundeswehr mühsam um Nachwuchs kämpfen. Beim Karrierecenter in Koblenz sind sie damit ziemlich erfolgreich. Wir haben mit dem Chefberater gesprochen, wie das funktioniert.

Marko Brück scrollt am Laptop durch seinen Terminkalender. An diesem heißen Sommertag haben sie im Karrierecenter der Bundeswehr in der Koblenzer Augusta-Kaserne viel zu tun. Der Regierungsamtmann zählt durch. „22 Interessenten kommen heute in die Beratung“, sagt der Chef.







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