Früher kamen Rekruten per Einberufungsbescheid zur Truppe. Jetzt muss die Bundeswehr mühsam um Nachwuchs kämpfen. Beim Karrierecenter in Koblenz sind sie damit ziemlich erfolgreich. Wir haben mit dem Chefberater gesprochen, wie das funktioniert.
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Marko Brück scrollt am Laptop durch seinen Terminkalender. An diesem heißen Sommertag haben sie im Karrierecenter der Bundeswehr in der Koblenzer Augusta-Kaserne viel zu tun. Der Regierungsamtmann zählt durch. „22 Interessenten kommen heute in die Beratung“, sagt der Chef.