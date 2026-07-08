Fünf Jahre nach der Flut
Wie sich die Urlaubsregion Ahrtal weiterentwickelt
Wanderer kommen im Ahrtal nach wie vor auf ihre Kosten: Die Ahr-Schleife Steinerberg gehört zu sieben neuen Rundtouren, die im A
Wanderer kommen im Ahrtal nach wie vor auf ihre Kosten: Die Ahr-Schleife Steinerberg gehört zu sieben neuen Rundtouren, die im Ahrtal als Projekt aus dem nachhaltigen Tourismuskonzept umgesetzt worden sind.
Ahrtal-Tourismus Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V./Dominik Ketz

Wer ins Ahrtal reist, sieht die Fortschritte des Wiederaufbaus. Gleichzeitig gehen die Baustellen dort nicht aus. Was können Touristen bereits wieder unternehmen? Wie will sich der Tourismus weiterentwickeln? Touristiker geben Einblicke.

Lesezeit 7 Minuten
Der Tourismus im Ahrtal hat sich ein gutes Stück weit neu erfunden. Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe steht die Tourismusregion moderner da als zuvor: mit neuen Betrieben und Unterkünften, neuen Veranstaltungen und Wanderwegen sowie neuen Zielgruppen.
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