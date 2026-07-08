Wer ins Ahrtal reist, sieht die Fortschritte des Wiederaufbaus. Gleichzeitig gehen die Baustellen dort nicht aus. Was können Touristen bereits wieder unternehmen? Wie will sich der Tourismus weiterentwickeln? Touristiker geben Einblicke.
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Der Tourismus im Ahrtal hat sich ein gutes Stück weit neu erfunden. Fünf Jahre nach der Flutkatastrophe steht die Tourismusregion moderner da als zuvor: mit neuen Betrieben und Unterkünften, neuen Veranstaltungen und Wanderwegen sowie neuen Zielgruppen.