Ordnungshüter auf dem Wasser
So jagt die Polizei Jetski-Sünder auf der Mosel
Einsatz für die Wasserschutzpolizei auf der Mosel: Frank Schilken (vorn) und Sebastian Polasek (rechts) kontrollieren die Besatz
Einsatz für die Wasserschutzpolizei auf der Mosel: Frank Schilken (vorn) und Sebastian Polasek (rechts) kontrollieren die Besatzung eines Sportbootes. Wir waren mit den Beamten unterwegs - und haben beobachtet, wie sie dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden.
Verona Kerl/Trierischer Volksfreund

Boote, die rasen. Jetskifahrer, die lärmend ihre Kreise ziehen. Wie geht die Wasserschutzpolizei dagegen vor? Die Beamten haben ihre Methoden. Und lassen so manchen auffliegen.

Lesezeit 4 Minuten
Da vorne. Am Rande des Pölicher Hafens (Kreis Trier-Saarburg), da fährt er. Hin und her. Die Beamten haben ihn längst erspäht. Selbstvergessen dreht der Jetskifahrer seine Runden auf dem Wasser. Doch plötzlich gibt er Gas. Und verschwindet.Das Boot der Wasserschutzpolizei verfügt zwar über satte 762 PS, und die dreiköpfige Mannschaft könnte versuchen, ihn einzuholen.
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