Boote, die rasen. Jetskifahrer, die lärmend ihre Kreise ziehen. Wie geht die Wasserschutzpolizei dagegen vor? Die Beamten haben ihre Methoden. Und lassen so manchen auffliegen.
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Da vorne. Am Rande des Pölicher Hafens (Kreis Trier-Saarburg), da fährt er. Hin und her. Die Beamten haben ihn längst erspäht. Selbstvergessen dreht der Jetskifahrer seine Runden auf dem Wasser. Doch plötzlich gibt er Gas. Und verschwindet.Das Boot der Wasserschutzpolizei verfügt zwar über satte 762 PS, und die dreiköpfige Mannschaft könnte versuchen, ihn einzuholen.