Sanierung des A61-Sorgenkinds
Warum es jetzt vor und hinter der Moselbrücke eng wird
Die Moseltalbrücke bei Winningen bleibt eine Baustelle. Jetzt stehen Arbeiten vor und hinter dem eigentlichen Brückenbauwerk an.
Die Moseltalbrücke bei Winningen bleibt eine Baustelle. Jetzt stehen Arbeiten vor und hinter dem eigentlichen Brückenbauwerk an.
Tim Kosmetschke

Neuigkeiten vom A61-Sorgenkind: Die Autobahn GmbH plant Arbeiten am Mittelstreifen vor und hinter der Moseltalbrücke. Nächtliche Vorarbeiten bringen Behinderungen. Was wann geplant ist.

Lesezeit 1 Minute
Daran, dass die Moseltalbrücke bei Dieblich/Winningen eine Baustelle ist, haben sich zumindest hiesige Autofahrer vermutlich längst gewöhnt – seit im Dezember 2022 Schäden an Schweißnähten im Brückenkörper entdeckt wurden, geht es nur noch mit deutlich reduziertem Tempo über das in die Jahre gekommene A61-Bauwerk, der Schwerlastverkehr muss die Brücke komplett meiden.
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