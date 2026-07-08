Warum es jetzt vor und hinter der Moselbrücke eng wird
Neuigkeiten vom A61-Sorgenkind: Die Autobahn GmbH plant Arbeiten am Mittelstreifen vor und hinter der Moseltalbrücke. Nächtliche Vorarbeiten bringen Behinderungen. Was wann geplant ist.
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Daran, dass die Moseltalbrücke bei Dieblich/Winningen eine Baustelle ist, haben sich zumindest hiesige Autofahrer vermutlich längst gewöhnt – seit im Dezember 2022 Schäden an Schweißnähten im Brückenkörper entdeckt wurden, geht es nur noch mit deutlich reduziertem Tempo über das in die Jahre gekommene A61-Bauwerk, der Schwerlastverkehr muss die Brücke komplett meiden.