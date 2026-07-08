Sanierung des A61-Sorgenkinds Warum es jetzt vor und hinter der Moselbrücke eng wird 08.07.2026, 11:10 Uhr

i Die Moseltalbrücke bei Winningen bleibt eine Baustelle. Jetzt stehen Arbeiten vor und hinter dem eigentlichen Brückenbauwerk an. Tim Kosmetschke

Neuigkeiten vom A61-Sorgenkind: Die Autobahn GmbH plant Arbeiten am Mittelstreifen vor und hinter der Moseltalbrücke. Nächtliche Vorarbeiten bringen Behinderungen. Was wann geplant ist.

Daran, dass die Moseltalbrücke bei Dieblich/Winningen eine Baustelle ist, haben sich zumindest hiesige Autofahrer vermutlich längst gewöhnt – seit im Dezember 2022 Schäden an Schweißnähten im Brückenkörper entdeckt wurden, geht es nur noch mit deutlich reduziertem Tempo über das in die Jahre gekommene A61-Bauwerk, der Schwerlastverkehr muss die Brücke komplett meiden.







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