Musical in Koblenz „Sweeney Todd“ heißt: Üben, bis das Gehirn raucht Claus Ambrosius 08.07.2026, 14:25 Uhr

i Raphaela Crossey als Mrs. Lovett im Musical "Sweeney Todd" in Koblenz: links in der aktuellen Freiluftproduktion des Theaters Koblenz, rechts 2009. Matthias Baus für das Theater Koblenz

Raphaela Crossey spielte Mrs. Lovett bereits 2009 in Koblenz. Jetzt kehrt sie in Stephen Sondheims „Sweeney Todd“ zu der Figur zurück. Im Interview erzählt sie, was sich in dieser Zeit verändert hat – bei der Rolle und bei ihr selbst.

Am Wochenende feierte die Neuproduktion von Stephen Sondheims Musical „Sweeney Todd“ des Theaters Koblenz auf der Freiluftbühne der Festung Ehrenbreitstein ihre umjubelte Premiere (wir berichteten). Besonders herzlichen Applaus gab es für Raphaela Crossey, die sich in der Rolle der Mrs.







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