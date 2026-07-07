5. Jahrestag der Katastrophe Leseraufruf: Wie gedenken Sie der Ahrflut? 07.07.2026, 18:00 Uhr

i Am 14. Juli 2021 bracht die Katastrophe über das Ahrtal her. Zum fünften Jahrestag finden viele offzielle Gedenkfeiern statt - doch wie gedenken Menschen im Privaten der Flut? Boris Roessler. picture alliance/dpa

Das Ahrtal gedenkt der Flutkatastrophe von 2021. Zum fünften Jahrestag finden viele offizielle Gedenkfeiern statt. Doch wie begehen Menschen diesen besonderen 14. Juli privat? Bitte schreiben Sie uns.

Die Ahrflut jährt sich bald zum fünften Mal: Am 14. Juli 2021 brach die Katastrophe über das Ahrtal herein, sie kostete 135 Menschen das Leben. Zum fünften Jahrestag finden im gesamten Ahrtal zahlreiche offizielle Gedenkveranstaltungen statt. Viele Menschen wird es dorthin ziehen – viele wählen aber auch einen anderen Weg, um diesen für das Ahrtal alles andere als normalen 14.







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