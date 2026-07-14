Spektakel am Himmel über RLP Wie sich Perseiden auf ein Foto bannen lassen Anke Mersmann 14.07.2026, 17:19 Uhr

i Hier hat es der Fotograf geschafft und eine Sternschnuppe der Perseiden eingefangen. Mitte August gibt es das Spektakel am Himmel über Rheinland-Pfalz zu sehen. Alexander Wolf. picture alliance/dpa/onw-images

Ein kurzer Moment, ein flüchtiges Glitzern: Die Perseiden sorgen Mitte August hoffentlich für ein Spektakel am Nachthimmel über Rheinland-Pfalz. Ein Hobbyastronom hat Tipps, wie es sich für ein Foto festhalten lässt.

Nur ein Augenblick, dann ist die Leuchtspur am Nachthimmel meist auch schon wieder verglommen. Eine Sternschnuppe ist nun einmal eine flüchtige Angelegenheit. Zwar stehen die Chancen gut, Mitte August dank der Perseiden viele Schnuppen zu sehen, doch natürlich glitzert auch jede einzelne von ihnen kaum mehr als eine Sekunde.







Artikel teilen

Artikel teilen