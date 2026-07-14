Mann aus Kreis Neuwied starb
Ein Jahr nach tödlichem Absturz: So läuft Ermittlung
Am Flughafen London Southend, etwa 60 Kilometer östlich von London, kam es vor einem Jahr zu einem tragischen Flugzeugabsturz. V
Am Flughafen London Southend, etwa 60 Kilometer östlich von London, kam es vor einem Jahr zu einem tragischen Flugzeugabsturz. Vier Menschen starben, darunter ein Mediziner aus dem Kreis Neuwied.
Chris Radburn. picture alliance/dpa/PA Wire

Ein Jahr nach dem tragischen Flugzeugabsturz am Airport London Southend, bei dem unter anderem ein Mediziner aus dem Kreis Neuwied ums Leben kam, läuft noch immer die Ursachenforschung. Was die Untersuchungsbehörde AAIB bislang herausgefunden hat.

Lesezeit 2 Minuten
Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft B200 Super King Air war gerade erst vom Flughafen London Southend abgehoben, als die Piloten die Kontrolle verloren. Das Flugzeug erreichte eine Höhe von circa 25 Metern, dann stürzte es zu Boden und ging in Flammen auf.
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