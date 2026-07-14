Ein Jahr nach dem tragischen Flugzeugabsturz am Airport London Southend, bei dem unter anderem ein Mediziner aus dem Kreis Neuwied ums Leben kam, läuft noch immer die Ursachenforschung. Was die Untersuchungsbehörde AAIB bislang herausgefunden hat.
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Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft B200 Super King Air war gerade erst vom Flughafen London Southend abgehoben, als die Piloten die Kontrolle verloren. Das Flugzeug erreichte eine Höhe von circa 25 Metern, dann stürzte es zu Boden und ging in Flammen auf.