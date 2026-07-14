Fünf Stunden Todesangst
In Traktorschaufel aus den tosenden Fluten gezogen
Der Damm zwischen Gleisen und Bundesstraße wird in der Flutnacht 2021 für Heinz Gasper zur Rettungsinsel. Fünf Stunden lang klam
Der Damm zwischen Gleisen und Bundesstraße wird in der Flutnacht 2021 für Heinz Gasper zur Rettungsinsel. Fünf Stunden lang klammert er sich verzweifelt an einen Baum, um nicht von den tosenden Wassermassen mitgerissen zu werden. Die alte Birke ist nicht mehr da. Jetzt haben sie eine neue gepflanzt. Ein Symbol der Hoffnung.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Stundenlang klammert sich Heinz Gasper in der Flutnacht an eine Birke, um nicht von den Wassermassen mitgerissen zu werden. Zufällig wird er von Feuerwehrleuten entdeckt und in Sicherheit gebracht. Fünf Jahre danach trifft er seine Retter wieder. 

Lesezeit 6 Minuten
Der Starkregen hat schon aufgehört, als Heinz Gasper an jenem schicksalhaften 14. Juli 2021 über den Campingplatz von Ahrbrück spaziert. Noch ist es hell. Es muss irgendwann zwischen 19.30 und 20 Uhr gewesen sein. So ganz genau weiß es der damals 77-Jährige nicht mehr.
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