Stundenlang klammert sich Heinz Gasper in der Flutnacht an eine Birke, um nicht von den Wassermassen mitgerissen zu werden. Zufällig wird er von Feuerwehrleuten entdeckt und in Sicherheit gebracht. Fünf Jahre danach trifft er seine Retter wieder.
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Der Starkregen hat schon aufgehört, als Heinz Gasper an jenem schicksalhaften 14. Juli 2021 über den Campingplatz von Ahrbrück spaziert. Noch ist es hell. Es muss irgendwann zwischen 19.30 und 20 Uhr gewesen sein. So ganz genau weiß es der damals 77-Jährige nicht mehr.