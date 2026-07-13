Fünf Monate lang saniert die Bahn die rechtsrheinische Strecke. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse – wir haben uns in Koblenz angeschaut, wie der erste Werktag mit Schienenersatzverkehr anläuft. Auch die Bahn zieht ein erstes Fazit zur Megabaustelle.
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Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr am Koblenzer Busbahnhof. Es ist der erste Werktag von vielen noch folgenden, an denen Pendler und Reisende mit Bussen statt mit der Bahn unterwegs sind: Die Deutsche Bahn (DB) saniert die Strecke rechts des Rheins, seit dem Wochenende ist der Abschnitt zwischen Wiesbaden und Troisdorf für den Zugverkehr gesperrt.