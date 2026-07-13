Generalsanierung rechter Rhein Bahnstrecke gesperrt: So läuft es mit den Ersatzbussen Anke Mersmann 13.07.2026, 16:29 Uhr

i Patricia Berg ist eigentlich Zugbegleiterin bei der Deutschen Bahn. Während die Bahnstrecke rechts des Rheins gesperrt ist, ist Berg als sogenannte Reisendenlenkerin am Busbahnhof in Koblenz im Einsatz. Dort informiert sie Reisende und Pendler darüber, wie sie mit Ersatzbussen zu ihrem Ziel kommen. Anke Mersmann

Fünf Monate lang saniert die Bahn die rechtsrheinische Strecke. In dieser Zeit fahren Ersatzbusse – wir haben uns in Koblenz angeschaut, wie der erste Werktag mit Schienenersatzverkehr anläuft. Auch die Bahn zieht ein erstes Fazit zur Megabaustelle.

Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr am Koblenzer Busbahnhof. Es ist der erste Werktag von vielen noch folgenden, an denen Pendler und Reisende mit Bussen statt mit der Bahn unterwegs sind: Die Deutsche Bahn (DB) saniert die Strecke rechts des Rheins, seit dem Wochenende ist der Abschnitt zwischen Wiesbaden und Troisdorf für den Zugverkehr gesperrt.







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