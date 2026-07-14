Fünf Jahre nach der Flut Ein Plattenladen im Ahrtal: Reden wir über Musik? Frank Schmidt-Wyk 14.07.2026, 13:10 Uhr

i „Der Laden ist nicht deshalb noch existent, weil ich so nett bin, sondern weil ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe“: Hans-Georg ("Hugo") Heinzen in seinem Laden "Hugos Plattenkiste" in Bad Neuenahr. Frank Schmidt-Wyk

„Hugos Plattenkiste“ in Bad Neuenahr ist eine gefragte Anlaufstelle für Vinylfans. Getragen von einer Welle der Solidarität, kam Inhaber Hans-Georg Heinzen nach der Flutkatastrophe rasch wieder auf die Beine. Wie geht es ihm heute? Ein Besuch.

„Splat!“ Das neue Album der britischen Hardrock-Institution Deep Purple (Durchschnittsalter: 72,6 Jahre) steht seit zehn Tagen im Regal. Taugt es was? Mit einem Wort zertrümmert Plattenhändler Hans-Georg Heinzen alle Zweifel: „Hammer!“ Eine Woche später kam „Foreign Tongues“, Studioalbum Nummer 25 der Rolling Stones (Durchschnittsalter: 81 Jahre), und verzückte die Stammkundschaft in „Hugos Plattenkiste“.







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