Fünf Jahre nach der Flut
Ein Plattenladen im Ahrtal: Reden wir über Musik?
„Der Laden ist nicht deshalb noch existent, weil ich so nett bin, sondern weil ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe“:
„Der Laden ist nicht deshalb noch existent, weil ich so nett bin, sondern weil ich die richtigen Entscheidungen getroffen habe“: Hans-Georg ("Hugo") Heinzen in seinem Laden "Hugos Plattenkiste" in Bad Neuenahr.
Frank Schmidt-Wyk

„Hugos Plattenkiste“ in Bad Neuenahr ist eine gefragte Anlaufstelle für Vinylfans. Getragen von einer Welle der Solidarität, kam Inhaber Hans-Georg Heinzen nach der Flutkatastrophe rasch wieder auf die Beine. Wie geht es ihm heute? Ein Besuch.

Lesezeit 6 Minuten
„Splat!“ Das neue Album der britischen Hardrock-Institution Deep Purple (Durchschnittsalter: 72,6 Jahre) steht seit zehn Tagen im Regal. Taugt es was? Mit einem Wort zertrümmert Plattenhändler Hans-Georg Heinzen alle Zweifel: „Hammer!“ Eine Woche später kam „Foreign Tongues“, Studioalbum Nummer 25 der Rolling Stones (Durchschnittsalter: 81 Jahre), und verzückte die Stammkundschaft in „Hugos Plattenkiste“.
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