Interaktive Karte zeigt Stand Wiederaufbau im Ahrtal: So steht es um die Brücken Nina Legler 13.07.2026, 16:00 Uhr

i Viele der Brücken im Ahrtal konnten bisher noch nicht wiederaufgebaut werden. So auch die Domhofbrücke in Schuld. Aktuell findet sich hier nur eine Behelfsbrücke für Radfahrer und Fußgänger. Nina Legler

Auch fünf Jahre nach der Flut sind die eigentlich temporären Behelfsbrücken nicht mehr aus dem Ahrtal wegzudenken. Nach und nach werden sie zurückgebaut und durch neue, moderne Brücken ersetzt – doch das dauert. So sieht der aktuelle Stand aus.

Schwere, graue Stahlkonstruktionen ragen über die Ahr und haben jene ursprünglichen Brücken ersetzt, die den Weindörfern einst so viel Charme verliehen. Eigentlich sollten die Behelfsbrücken nur ein Provisorium sein, doch fünf Jahre nach der Flut sind sie für die Menschen längst zu einem festen Teil des Alltags geworden.







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