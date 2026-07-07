Ahrtal: Experte redet Klartext „Auswirkungen einer Flut wären heute noch die gleichen“ Bastian Hauck 07.07.2026, 17:00 Uhr

i Hochwasserschutzmaßnahmen an der Ahr wurden und werden fertiggestellt. Doch sie reichen nach Ansicht des Fachmanns Holger Schüttrumpf nicht aus, um das Ahrtal und seine Bewohner vor einer Flut wie im Sommer 2021 ausreichend zu schützen. Bastian Hauck

Vor dem 5. Jahrestag der Flutkatastrophe zieht der Hochwasser-Experte Holger Schüttrumpf im Ahrtal eine ernüchternde Bilanz. Es gebe noch immer keinen effektiven Hochwasserschutz. Dabei sei es sicher, dass es wieder ein Ereignis wie 2021 geben werde.

Holger Schüttrumpf zeigt auf ein Mäuerchen vor einem Wohngebäude in der Nähe der Martin-Luther-Kirche im Zentrum von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Eingrenzung ergebe so nicht wirklich Sinn, sagt der Hochwasserexperte direkt am Flussufer der Ahr, die an diesem Sommertag ruhig vor sich hin plätschert.







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