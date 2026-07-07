Vor dem 5. Jahrestag der Flutkatastrophe zieht der Hochwasser-Experte Holger Schüttrumpf im Ahrtal eine ernüchternde Bilanz. Es gebe noch immer keinen effektiven Hochwasserschutz. Dabei sei es sicher, dass es wieder ein Ereignis wie 2021 geben werde.
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Holger Schüttrumpf zeigt auf ein Mäuerchen vor einem Wohngebäude in der Nähe der Martin-Luther-Kirche im Zentrum von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Eingrenzung ergebe so nicht wirklich Sinn, sagt der Hochwasserexperte direkt am Flussufer der Ahr, die an diesem Sommertag ruhig vor sich hin plätschert.