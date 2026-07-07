Ehrenamt, Aktionen und Ideen Diese Dörfer in RLP bleiben online und offline lebendig Hannah Klein 07.07.2026, 14:30 Uhr

i Im Grafschafter Ortsbezirk Holzweiler sind sich die Bürgerinnen und Bürger einig: Ehrenamtliches Engagement und Teilhabe am Dorfleben sind wichtig, damit die Heimat lebendig bleibt. Dieter Hellmich

Langeweile auf dem Land? Nicht in diesen Orten. Denn hier lassen sich die Einwohner richtig was einfallen. Sie wollen verhindern, dass die Gemeinschaft in ihrem Dorf verloren geht. Das sind die Ideen und Projekte – online sowie offline.

Das Landleben ist langweilig: Ein Klischee, das vielleicht auf manche Orte zutreffen mag. Doch längst nicht auf alle. Das zeigt ein Blick in einige Gemeinden im nördlichen Rheinland-Pfalz. Die Menschen dort stehen nämlich für die Gemeinschaft ein. Sie sorgen dafür, dass ihr Zuhause lebenswert bleibt – und zwar mit viel ehrenamtlichem Engagement und einer Menge kreativer Ideen.







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