Sie ist da: Ab sofort steht die neue App der Rhein-Zeitung für digitale Abonnentinnen und Abonnenten bereit – als zentrale Anlaufstelle für Nachrichten, E-Paper und mehr.

Wer die bisherige App kannte, wird vieles wiedererkennen, aber auch schnell merken, dass sich unter der Haube einiges verändert hat: neue Anmeldung, neue Struktur, neue Wege zu den Inhalten. Wer die App zum ersten Mal öffnet, findet ebenfalls mehr, als der erste Blick verrät. 13 Dinge, die man wissen sollte.

1 Ein Log-in für alles. Nachrichten, E-Paper, RZ+ – nach der einmaligen Anmeldung mit der E-Mail-Adresse ist alles an einem Ort erreichbar. Kein Jonglieren mehr zwischen mehreren Apps oder Passwörtern.

2 Alle elf Heimatausgaben im Zugriff. Wer wissen will, was in Neuwied passiert, obwohl er in Bad Kreuznach wohnt, muss nicht mehr suchen. Sämtliche Lokalausgaben der Rhein-Zeitung liegen einen Fingertipp entfernt.

3 Das E-Paper bleibt, wie es war – nur schneller. Seiten blättern, hineinzoomen, in Ruhe lesen: Die vertraute E-Paper-Ansicht ist vollständig integriert, lädt aber spürbar zügiger als bisher. Mit einem Klick auf den Artikel, landen Sie im Artikel-Lesemodus. Die E-Paper-Ansicht wechselt ins digitale Zeitalter. Scrollen Sie komfortabel durch den gesamten Artikel mit allen Elementen.

4 Die Ausgabe von morgen gibt es schon heute Abend. Wer nicht warten will, bekommt die nächste Ausgabe bereits am Vorabend zum Lesen – praktisch für alle Frühaufsteher.

5 RZ+ ohne Umwege. Recherchen und Hintergrundgeschichten, die über die tagesaktuelle Ausgabe hinausgehen, sind direkt in der App eingebunden – ohne separate Anmeldung.

6 Das Rätselheft ist mit an Bord. Sudoku, Kreuzworträtsel und Co. lassen sich bequem digital lösen, wenn der Nachrichtentag mal Pause braucht.

7 Magazine inklusive. „Auto Bild“, „essen & trinken“ und weitere Titel von RTL und Springer sind Teil des Angebots – ein zusätzlicher Grund, öfter in der App vorbeizuschauen.

8 Benachrichtigungen, die sich anpassen lassen. Wer selbst bestimmen möchte, ob die App ihn benachrichtigt oder in Ruhe lässt, kann das in den Einstellungen selbst festlegen – statt jede Eilmeldung zu bekommen.

9 Lesekomfort nach Wunsch. Schriftgröße, Kontrast und Ansicht lassen sich individuell einstellen – ein Vorteil, den Papier nie bieten konnte.

10 Auch zum Hören: die Podcasts der Rhein-Zeitung. Wer lieber zuhört als liest, findet die Podcast-Formate der Redaktion direkt in der App – praktisch für den Weg zur Arbeit oder die Runde mit dem Hund.

11 Die Heimatausgabe wechseln – in einem Klick. Rechts oben im Bildschirm sitzt ein kleines Zeitungs-Symbol. Ein Tipp darauf öffnet das Menü, in dem sich zwischen allen elf Ausgaben wählen lässt – egal ob Neuwied, Koblenz oder Bad Kreuznach.

12 Das orangefarbene Banner zeigt, wo es langgeht. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder am PC: Ein orangefarbenes Banner führt direkt zu einem Funktionsüberblick mit allen praktischen Tipps zur App – ideal für alle, die sich lieber selbst durchklicken. Die Funktionsübersicht finden Sie auch direkt unter www.rhein-zeitung.de/neueapp

13 Der Einkaufsführer für die Region. Auf der Startseite wartet ein digitaler Einkaufsführer mit Prospekten aus der Heimat und der Umgebung. Wer nur die eigenen Prospekte sehen möchte, filtert im Archiv bequem danach.

So bekommen Sie die neue App

Für die meisten Leserinnen und Leser passiert der Wechsel praktisch von allein: Wer die bisherige Rhein-Zeitung-App bereits installiert hat und automatische Updates im App Store beziehungsweise bei Google Play aktiviert hat, erhält die neue Version ohne weiteres Zutun. Eine kleine Umstellung ist jedoch notwendig: Sie müssen sich an ein neues App-Icon gewöhnen. Statt weißer Schrift auf blauem Hintergrund, tritt die neue Rhein-Zeitung E-Paper- und News App klassisch auf. Mit dem bekannten schwarzen RZ auf weißer Fläche. Wer automatische Updates deaktiviert hat, findet die neue App im jeweiligen App Store unter dem Punkt „Updates” und kann sie dort manuell anstoßen. Neu-Nutzerinnen und -Nutzer laden die App wie gewohnt über den App Store oder Google Play herunter und melden sich anschließend mit ihrer E-Mail-Adresse an. Bestehende Abonnements werden automatisch übernommen – ein erneuter Kauf ist nicht nötig. In den Stores finden Sie die neue App, wenn Sie nach Rhein-Zeitung suchen.