Mit dem A1-Ausbau rückt die Eifel näher an die Ballungsräume heran. Das dürfte Häuser in der Region für viele Pendler aus den Großstädten attraktiver machen. Dem Adenauer Immobilienmakler Skiba zufolge dürften aber nicht alle Anwohner profitieren.
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Wir erwischen Dominik Skiba zwischen zwei Terminen. Der Immobilienmakler aus Adenau (Kreis Ahrweiler) hat gut zu tun. Denn in der strukturschwachen Eifel gibt es noch echte Schnäppchen zu machen. „Für das, was Sie in Köln für eine Mini-Eigentumswohnung zahlen, bekommen Sie bei uns einen Palast“, sagt der Geschäftsmann und lacht.