Autobahnbau in der Eifel Wie sich der A1-Lückenschluss auf Hauspreise auswirkt Dirk Eberz 26.03.2026, 14:00 Uhr

i Noch endet die A1 bei Kelberg im Nirgendwo. Aber schon bald sollen die Bagger anrücken, um die Lücke zu schließen. Das dürfte sich auch auf die Häuserpreise in der Region auswirken. Wir haben mit dem Adenauer Immobilienmakler Dominik Skiba gesprochen. Thomas Frey. picture alliance / dpa

Mit dem A1-Ausbau rückt die Eifel näher an die Ballungsräume heran. Das dürfte Häuser in der Region für viele Pendler aus den Großstädten attraktiver machen. Dem Adenauer Immobilienmakler Skiba zufolge dürften aber nicht alle Anwohner profitieren.

Wir erwischen Dominik Skiba zwischen zwei Terminen. Der Immobilienmakler aus Adenau (Kreis Ahrweiler) hat gut zu tun. Denn in der strukturschwachen Eifel gibt es noch echte Schnäppchen zu machen. „Für das, was Sie in Köln für eine Mini-Eigentumswohnung zahlen, bekommen Sie bei uns einen Palast“, sagt der Geschäftsmann und lacht.







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