Wetter-Kapriolen im März
Schnee auf dem Erbeskopf: Winter auf Kurzbesuch in RLP
Auf den Höhen sah es mitunter überhaupt nicht mehr nach Frühling aus, etwa rund um den Erbeskopf.
Auf den Höhen sah es mitunter überhaupt nicht mehr nach Frühling aus, etwa rund um den Erbeskopf.
Florian Blaes

Der März, der März, der macht, was er will: Diese (leicht abgewandelte) Wetter-Weisheit galt am Donnerstag in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz. Auf Sonne folgte Schnee. Auf dem Erbeskopf sah es sogar richtig winterlich aus. Die Bilder.

Lesezeit 1 Minute
Ende März, kurz vor Ostern – und durch Rheinland-Pfalz wirbeln plötzlich jede Menge weiße Flocken: Am Donnerstag gab es eine kleine Portion Winter im Land. Und das bis in die Tallagen. Auf den Höhen sah es mitunter überhaupt nicht mehr nach Frühling aus, etwa rund um den Erbeskopf.

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