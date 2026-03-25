Eklat im Mainzer Landtag
Klatsche für Bollinger: AfD-Fraktionschef gestürzt
Jan Bollinger schien vor drei Tagen nach dem guten Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl noch auf dem Höhepunkt seiner Karrie
Jan Bollinger schien vor drei Tagen nach dem guten Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl noch auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt steht der Neuwieder vor einem Scherbenhaufen. Bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden erhielt Bollinger eine heftige Klatsche.
Hannes P Albert. Hannes P. Albert/dpa

Politisches Beben bei der AfD: Trotz des Wahlsiegs hat die Partei Jan Bollinger als Fraktionschef abgesägt. Dem Neuwieder droht die Bedeutungslosigkeit. Wir haben mit dem Koblenzer AfD-Abgeordneten Joachim Paul gesprochen, wohin die Reise gehen wird.

Lesezeit 3 Minuten
Für Jan Bollinger liegen Triumph und Niederlage nicht mal drei Tage auseinander. Am Sonntag hat er als Spitzenkandidat noch mit 19,5 Prozent das bisher beste Wahlergebnis für seine Partei im Westen eingefahren. Jetzt setzte es für den Neuwieder von der eigenen Fraktion im Mainzer Landtag eine heftige Klatsche.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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