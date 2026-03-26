Interview vor Koblenz-Konzert Peter Brings: „War ein paar Mal kurz davor aufzuhören“ Reinhard Franke 26.03.2026, 07:00 Uhr

i Peter Brings gehörte 1991 zu den Gründungsmitgliedern von Brings. Heute blickt er zurück auf 35 Jahre Bandgeschichte, die neben vielen Höhen auch von einigen tiefgreifenden Krisen geprägt waren. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Das 35-jährige Bestehen feiern Brings im Juni auch in Koblenz. Wer sich den heutigen Erfolg der Kölschrocker vergegenwärtigt, wird wohl kaum vermuten, dass sie in den 90ern kurz vor dem Aus standen. Auch darüber haben wir mit Peter Brings gesprochen.

35 Jahre Brings – und manchmal standen sie kurz vorm Aufgeben. „Der Karneval hat uns den Arsch gerettet, ganz einfach“, sagt Frontmann Peter Brings heute über jene tiefgreifende Krise, die der Band in den 1990er-Jahren fast das Ende gebracht hätte. Im Juni treten die Kölschrocker nun live auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz auf.







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