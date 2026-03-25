Nach der Landtagswahl in RLP Hasso Mansfeld: Frustration über gesamte FDP ist groß Hannah Klein 25.03.2026, 11:52 Uhr

i Die FDP sitzt künftig nicht mehr im rheinland-pfälzischen Landtag. Die Liberalen erhalten gerade einmal 2,1 Prozent der Zweitstimmen, ein historisches Rekordtief für die Partei. Landes-FDP-Chefin Daniela Schmitt (Mitte) kündigt daraufhin ihren Rückzug an. Wie kam es zu diesem Absturz der Partei? Hasso Mansfeld, langjähriges FDP-Parteimitglied und Kommunikationsberater aus Bingen am Rhein, im Interview. Federico Gambarini. picture alliance/dpa

Von der Regierung ins Abseits: Die FPD fliegt nach der Wahl aus dem Landtag. Wie konnte es dazu kommen? Kann sich die Partei noch retten? Hasso Mansfeld, langjähriges Parteimitglied und Kommunikationsberater, hat Antworten parat.

Die FDP muss bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl ihr schlechtestes Ergebnis wegstecken: Gerade einmal 2,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die Liberalen. Damit scheitert die FDP ganz klar an der Fünf-Prozent-Hürde und verpasst den Wiedereinzug ins Parlament – in dem sie zehn Jahre in der Mainzer Ampelkoalition mitregierte.







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