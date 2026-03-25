Von der Regierung ins Abseits: Die FPD fliegt nach der Wahl aus dem Landtag. Wie konnte es dazu kommen? Kann sich die Partei noch retten? Hasso Mansfeld, langjähriges Parteimitglied und Kommunikationsberater, hat Antworten parat.
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Die FDP muss bei der rheinland-pfälzischen Landtagswahl ihr schlechtestes Ergebnis wegstecken: Gerade einmal 2,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten für die Liberalen. Damit scheitert die FDP ganz klar an der Fünf-Prozent-Hürde und verpasst den Wiedereinzug ins Parlament – in dem sie zehn Jahre in der Mainzer Ampelkoalition mitregierte.