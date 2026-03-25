Nach 15 Jahren stehen die rheinland-pfälzischen Grünen erstmals ohne Ämter in der Landesregierung da. Am Mittwochmorgen will die neue Fraktion erste wichtige Personalentscheidungen treffen.
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Die rheinland-pfälzischen Grünen müssen sich nach der Landtagswahl und dem baldigen Ende der Mainzer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP neu aufstellen. Ohne Regierungsbeteiligung können die Grünen nach 15 Jahren erstmals weniger Posten verteilen. Die bisherige Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll am Mittwoch zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden.