Personalkarussell dreht sich So verteilen die RLP-Grünen jetzt ihre Posten Bastian Hauck

Sebastian Stein 25.03.2026, 06:00 Uhr

i Die noch amtierende Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll neue Fraktionschefin der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag werden. Die Grünen müssen nach dem Ampel-Aus die Regierung in Mainz verlassen - und auf der Oppositionsbank Platz nehmen. Uwe Anspach/dpa

Nach 15 Jahren stehen die rheinland-pfälzischen Grünen erstmals ohne Ämter in der Landesregierung da. Am Mittwochmorgen will die neue Fraktion erste wichtige Personalentscheidungen treffen.

Die rheinland-pfälzischen Grünen müssen sich nach der Landtagswahl und dem baldigen Ende der Mainzer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP neu aufstellen. Ohne Regierungsbeteiligung können die Grünen nach 15 Jahren erstmals weniger Posten verteilen. Die bisherige Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll am Mittwoch zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden.







Artikel teilen

Artikel teilen