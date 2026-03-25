Personalkarussell dreht sich
So verteilen die RLP-Grünen jetzt ihre Posten
Die noch amtierende Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll neue Fraktionschefin der Grünen im rheinland-pfälzischen
Die noch amtierende Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll neue Fraktionschefin der Grünen im rheinland-pfälzischen Landtag werden. Die Grünen müssen nach dem Ampel-Aus die Regierung in Mainz verlassen - und auf der Oppositionsbank Platz nehmen.
Uwe Anspach/dpa

Nach 15 Jahren stehen die rheinland-pfälzischen Grünen erstmals ohne Ämter in der Landesregierung da. Am Mittwochmorgen will die neue Fraktion erste wichtige Personalentscheidungen treffen.

Lesezeit 1 Minute
Die rheinland-pfälzischen Grünen müssen sich nach der Landtagswahl und dem baldigen Ende der Mainzer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP neu aufstellen. Ohne Regierungsbeteiligung können die Grünen nach 15 Jahren erstmals weniger Posten verteilen. Die bisherige Klimaschutz- und Umweltministerin Katrin Eder soll am Mittwoch zur neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten