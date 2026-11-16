Im Koblenzer Beschaffungsamt werden Milliarden bewegt. Ein Stabsfeldwebel soll laut Staatsanwaltschaft ein paar Millionen davon für sich abgezweigt haben. Wir haben im BAAINBw nachgefragt, wie die Behörde präventiv gegen Korruption vorgeht.
Lesezeit 4 Minuten
Vor dem Koblenzer Landgericht muss sich ein Stabsfeldwebel verantworten, weil er seiner Partnerin Millionenaufträge des Beschaffungsamts zur Reinigung von Tausenden Munitionskisten zugeschanzt haben soll. Dafür soll der 49-Jährige fast 2 Millionen Euro „Provision“ erhalten haben.