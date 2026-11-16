Strenge Sicherheitsregeln Wie sich das Beschaffungsamt vor Korruption schützt Dirk Eberz 16.11.2026, 16:00 Uhr

i Das Koblenzer Beschaffungsamt arbeitet unter Hochdruck an der Zeitenwende. Dazu werden Dutzende Milliarden bewegt, um die Bundeswehr auszurüsten. Ein Stabsfeldwebel wollte sich laut Koblenzer Staatsanwaltschaft an dem Geldsegen bereichern, indem er seiner Partnerin einen Millionenauftrag zugeschanzt haben soll. Aber der illegale Deal flog offenbar auf. Denn in der Mammutbehörde gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Wir haben nachgehört, wie potenzieller Korruption im Haus vorgebeugt wird. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Im Koblenzer Beschaffungsamt werden Milliarden bewegt. Ein Stabsfeldwebel soll laut Staatsanwaltschaft ein paar Millionen davon für sich abgezweigt haben. Wir haben im BAAINBw nachgefragt, wie die Behörde präventiv gegen Korruption vorgeht.

Vor dem Koblenzer Landgericht muss sich ein Stabsfeldwebel verantworten, weil er seiner Partnerin Millionenaufträge des Beschaffungsamts zur Reinigung von Tausenden Munitionskisten zugeschanzt haben soll. Dafür soll der 49-Jährige fast 2 Millionen Euro „Provision“ erhalten haben.







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